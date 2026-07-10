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Procigar
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Procigar y el Monumento a los Héroes de la Restauración presentan experiencia inmersiva sobre tabaco

La propuesta une patrimonio, tecnología y educación para resaltar la historia, el arte, la cultura y la identidad de Santiago de los Caballeros

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    Procigar y el Monumento a los Héroes de la Restauración presentan experiencia inmersiva sobre tabaco
    Ana Núñez, Agustín Fernández, Caterine Llibre, Rosa Santos, Litto Gómez, María Belissa Ramírez y Hendrik Kelner. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana, Procigar; el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración presentaron a la prensa la Experiencia Inmersiva: Santiago de los Caballeros y la Tradición del Tabaco.

    Esta es una propuesta educativa y cultural que combina innovación tecnológica, contenido patrimonial y una visión 360 grados de la identidad santiaguera.

    La iniciativa surge como parte del acuerdo de colaboración entre Procigar y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, con el objetivo de acercar a visitantes nacionales e internacionales a la riqueza histórica, artística y cultural de la Ciudad Corazón.

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    Junior McDougal, María Belissa Ramírez y Adalberto de León.
    Junior McDougal, María Belissa Ramírez y Adalberto de León. (FUENTE EXTERNA)
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    Hendrik Kelner y Marco Zaiek.
    Hendrik Kelner y Marco Zaiek. (FUENTE EXTERNA)
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    Carlos Manuel Estrella y Marco Zaiek.
    Carlos Manuel Estrella y Marco Zaiek. (FUENTE EXTERNA)
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    Ramón Bierd, Luciano Aybar, Bartolo García y Junior McDougal.
    Ramón Bierd, Luciano Aybar, Bartolo García y Junior McDougal. (FUENTE EXTERNA)
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    Leonel Liriano, Litto Gómez, Luciano Aybar y Agustín Fernández.
    Leonel Liriano, Litto Gómez, Luciano Aybar y Agustín Fernández. (FUENTE EXTERNA)
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    Agustín Fernández, Ana Núñez, Hendrik Kelner, Catherine Llibre, María Belissa Ramírez y Litto Gómez.
    Agustín Fernández, Ana Núñez, Hendrik Kelner, Catherine Llibre, María Belissa Ramírez y Litto Gómez. (FUENTE EXTERNA)
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    Anabel Rosario, Paola Jansen y Ana Victoria Yunén.
    Anabel Rosario, Paola Jansen y Ana Victoria Yunén. (FUENTE EXTERNA)

      A través de visores Meta Quest, los visitantes podrán vivir cuatro producciones audiovisuales enfocadas en:

      • La tradición tabaquera como patrimonio cultural dominicano.
      • Los murales del maestro José Vela Zanetti.
      • El turismo cultural de Santiago.
      • La memoria histórica de la Guerra de la Restauración.
      • Además, incluye la conexión entre el Museo Monumento y el Monumento al Grito de Capotillo.

      "Para Procigar, impulsar esta experiencia representa reafirmar nuestro compromiso con la cultura dominicana. El cigarro premium es un emblema de República Dominicana ante el mundo, pero también es historia, tradición, conocimiento artesanal y orgullo nacional. Nos honra ser parte de un proyecto que educa, preserva y proyecta lo mejor de nuestra identidad", expresó Litto Gómez, vicepresidente de Procigar.

      De su lado, María Belissa Ramírez, Directora del Monumento a los Héroes de la Restauración, destacó: "Procigar no solo hizo posible una nueva experiencia para nuestros visitantes; también contribuyó a preservar el espacio donde esa historia se cuenta. Hoy celebramos una alianza que protege el patrimonio y, al mismo tiempo, crea nuevas formas de compartirlo".

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      Nicole Rodríguez Lugo y Camila Liriano.
      Nicole Rodríguez Lugo y Camila Liriano. (FUENTE EXTERNA)
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      Pedro Isern y Agustín Fernández.
      Pedro Isern y Agustín Fernández. (FUENTE EXTERNA)
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      Mariel Arbaje y Félix Franco.
      Mariel Arbaje y Félix Franco. (FUENTE EXTERNA)
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      Melany Rodríguez y María José Bojos.
      Melany Rodríguez y María José Bojos. (FUENTE EXTERNA)

        Experiencia abierta al público

        La experiencia quedará abierta al público como parte de la oferta permanente del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración. Podrá ser disfrutada de manera individual, en grupos organizados y por centros educativos, universidades e instituciones mediante el sistema de reservas del museo.

        Como parte del lanzamiento y en el marco del CLXII Aniversario de la Guerra de la Restauración, durante los meses de julio y agosto las personas nacidas en la provincia de Santiago podrán vivir esta experiencia de manera gratuita presentando su documento de identidad.

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