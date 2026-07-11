Voluntariado Banreservas inaugura en Santiago su primera sede fuera de Santo Domingo

El Voluntariado Banreservas inauguró este sábado en Santiago de los Caballeros su primera sede fuera de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la ejecución de programas sociales en la región Norte y ampliar su capacidad de respuesta a las comunidades más vulnerables.

Las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en la Plaza Amaia, en la calle Estado de Israel número 16.

Durante el acto, la presidenta del Voluntariado Banreservas, Carmen Alicia Quijano de Aguilera, afirmó que la apertura representa "un antes y un después" para la entidad, al acercar sus servicios a las comunidades del norte del país.

"Después de 47 años de existencia del Voluntariado, abrimos las puertas de nuestra sede en Santiago de los Caballeros. Así estaremos más cerca de las comunidades para escuchar sus necesidades y continuar sembrando esperanza a través del servicio", expresó.

Quijano de Aguilera explicó que, al inicio de la actual gestión, la presencia del voluntariado en Santiago se limitaba a un espacio dentro del Club Banreservas atendido por un colaborador.

Indicó que la nueva oficina cuenta con más de 10 colaboradores, tres vehículos, equipos especializados e infraestructura para coordinar los programas sociales en toda la región Norte.

Aumentan recursos para el Cibao

La presidenta del voluntariado informó que el fortalecimiento institucional también se refleja en un incremento de los recursos destinados a la región Norte.

Precisó que, al comienzo de la gestión, menos del 3 % del presupuesto de la institución se dirigía a Santiago, mientras que actualmente esa proporción alcanza cerca del 20 %, lo que, según explicó, ha permitido ampliar los programas sociales desarrollados en el Cibao.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/voluntariado-banreservas-2-7a965288.jpeg La doctora Alicia Quijano, presidenta del Voluntariado Banreservas. (CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE)

Programas ejecutados

Entre las iniciativas implementadas en la región Norte citó la Ruta del Reciclaje en las sucursales de Banreservas; la ampliación del programa de intercambio de desechos plásticos por alimentos, que beneficia a más de 400 familias; jornadas médicas con sonografías, mamografías, entrega de medicamentos y vacunación.

También, operativos de reforestación; otorgamiento de becas universitarias para jóvenes de escasos recursos; entrega de útiles escolares y asistencia a familias afectadas por las inundaciones ocurridas este año en Maimón, Imbert y Montellano, en Puerto Plata.

Asimismo, anunció que para 2027 la institución proyecta ampliar esos programas mediante un acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con el propósito de impulsar la formación técnico-profesional de jóvenes de escasos recursos.

"La apertura de esta oficina es mucho más que una inauguración. Es la reafirmación de nuestro compromiso con la gente, porque creemos que el desarrollo de un país se construye con solidaridad, empatía y un profundo sentido de responsabilidad social", manifestó Quijano de Aguilera.

La presidenta del Voluntariado también agradeció el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, así como el trabajo de los colaboradores y voluntarios que participan en las distintas jornadas sociales de la institución.

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