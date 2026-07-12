Beauty & Go Store inaugura su segunda sucursal

Beauty & Go Store inauguró su segunda sucursal en Multicentro Churchill, elevando el estándar del retail de belleza profesional en República Dominicana.

Con esta apertura, ubicada en el primer nivel del establecimiento, dentro del área de cuidado personal, su llegada no es una simple expansión. Es un espacio que trasciende la compra para convertirse en un lugar de descubrimiento, orientación y encuentro sensorial.

Esta apertura marca también el inicio de una valiosa alianza estratégica entre Beauty & Go y Grupo Ramos, una colaboración que permitirá llevar sus marcas profesionales a diferentes sucursales del país y acercar una oferta innovadora a más consumidores.

Hoy, elegir un producto implica algo más que tomar una decisión. Es entender sus beneficios, explorar texturas, conocer activos y construir rutinas que respondan a lo que la piel y el cabello realmente necesitan. El cuidado personal vive un nuevo tiempo.

"Queremos transformar la forma en que las personas compran belleza. Que cada cliente salga con algo más que un producto: con información, con criterio y con la certeza de que lo eligió responde a una necesidad concreta. El trabajo de este equipo es ayudarlo a encontrar exactamente lo que su piel, su cabello o su cuidado diario necesita", expresó Claudine Reyes, creadora de Beauty & Go Store.

A partir de esa visión, la tienda fue diseñada bajo un concepto dinámico, visual y experiencial, calibrado al ritmo de un establecimiento de alto tránsito y a las expectativas de un consumidor que valora tanto la conveniencia como el acompañamiento.

El tester bar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/1--claudia-silverio-karla-silverio-michelle-caro-y-nicole-sanchez-e15a4c0c.jpg Claudia Silverio, Karla Silverio, Michelle Caro y Nicole Sánchez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/4--marta-gonzalez-y-karola-serra-0f6d3c26.jpg Marta González y Karola Serra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/5--michelle-duran-y-awilda-barbour-aac671ed.jpg Michelle Durán y Awilda Barbour. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Uno de los elementos más distintivos de la tienda es el Tester Bar: un área donde los visitantes pueden explorar texturas, aromas y acabados antes de tomar una decisión. Una dinámica que favorece una elección más informada y una conexión más directa con las marcas.

A eso se suman demostraciones, consultas y activaciones organizadas junto a las marcas del portafolio. La tienda no solo exhibe, explica, recomienda y conecta cada opción con quien está frente al mostrador.

El espacio atiende dos perfiles que conviven sin tensión. El profesional del sector -estilista, cosmetóloga, técnica de uñas- que necesita insumos especializados, novedades y orientación técnica. Y el consumidor final, que quiere elevar su cuidado personal con productos de mayor respaldo, sin descifrar etiquetas solo.

Para ambos, el equipo cuenta con formación continua respaldada directamente por las marcas del portafolio, con protocolos y entrenamientos que garantizan que cada recomendación esté anclada en conocimiento real.

La apertura en Multicentro Churchill marca la entrada a un formato de mayor alcance. La marca evalúa activamente nuevas ubicaciones en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando siempre espacios que permitan sostener la calidad del servicio que la define.