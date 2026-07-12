Equimax impulsa la transformación de la industria de la construcción

Equimax reafirmó su liderazgo como proveedor integral de soluciones durante su participación en EXCORD Santiago 2026, un evento que desde ya se posiciona como uno de los más relevantes de la industria en el país, celebrado en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Con uno de los espacios de mayor presencia dentro de la exposición, Equimax presentó una propuesta que fue más allá de la exhibición tradicional de maquinaria.

La empresa mostró cómo la integración de equipos de clase mundial, tecnologías inteligentes, servicios especializados y soporte postventa permite a las empresas aumentar su productividad, reducir tiempos de inactividad y maximizar la rentabilidad de sus operaciones.

Durante los tres días del evento, contratistas, desarrolladores, ingenieros, empresarios y profesionales del sector conocieron de primera mano el portafolio de soluciones que Equimax representa en el país a través de marcas globales como Bobcat, Develon, AKSA y TATA Motors.

Un portafolio de equipos diseñados para responder a las crecientes exigencias de productividad y eficacia operativa que demanda la industria moderna.

Más allá de los equipos, Equimax presentó un modelo de acompañamiento integral que combina asesoría especializada, disponibilidad de partes, soporte técnico especializado, mantenimiento preventivo y soluciones postventa diseñadas para maximizar la disponibilidad y continuidad operativa de sus clientes y de este modo garantizar la rentabilidad en cada uno de sus proyectos.

Tecnología e inteligencia aplicada a la productividad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/2-omar-flores-regional-sales-manager-para-latinoamerica-de-la-marca-develon-c1c741f0.jpg Omar Flores, Regional Sales Manager para Latinoamrica de la marca Develon. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de su participación, Equimax desarrolló un ciclo de conferencias técnicas enfocado en las tendencias que están transformando la industria de la construcción a nivel global.

La conferencia "La Construcción del Futuro: Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial en Equipos de Construcción", presentada por Omar Flores, Regional Sales Manager para Latinoamérica de la marca Develon, abordó la evolución hacia una construcción más conectada, eficiente y basada en datos.

Durante su exposición, Flores destacó cómo la incorporación de inteligencia artificial, automatización, telemática y análisis de datos está permitiendo a las empresas optimizar la utilización de sus equipos, reducir costos operativos y mejorar la toma de decisiones mediante información en tiempo real.

Uno de los principales enfoques fue la plataforma My Develon, el ecosistema digital de gestión inteligente de flotas de la marca, que permite monitorear ubicación, consumo de combustible, horas de operación, mantenimiento preventivo y diagnósticos remotos desde cualquier lugar.

Estas herramientas facilitan una gestión más eficiente y predictiva de la flota, la cual incrementa la disponibilidad y continuidad operativa, reduce tiempos improductivos y mejora la toma de decisiones basada en datos, uno de los principales retos de la industria de la construcción en América Latina.

La continuidad operativa (Uptime) como motor de la rentabilidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/4-area-de-exhibicion-interior-y-de-atencion-al-cliente-de-equimax-enfocada-en-la-gama-de-soluciones-de-equipos-portatiles-y-aditamentos-de-la-marca-bobcat-2d60c325.jpg Área de exhibición interior y de atención al cliente de Equimax, enfocada en la gama de soluciones de equipos porttiles y aditamentos de la marca Bobcat. (FUENTE EXTERNA)

En representación de TATA Motors, Nelson Villanueva, Gerente Comercial de la marca, presentó la conferencia "Continuidad operativa para optimizar la rentabilidad de tus proyectos", centrada en cómo una estrategia adecuada de transporte comercial impacta directamente la productividad de las empresas en sectores como el de la construcción.

Durante su presentación explicó que, más allá de las especificaciones técnicas de un vehículo, la verdadera rentabilidad se alcanza cuando el activo permanece operando y cuenta con respaldo permanente.

En ese sentido, destacó tres pilares de la propuesta de valor que Equimax y TATA Motors ofrecen al mercado dominicano:

La garantía más amplia del mercado, de 300,000 kilómetros, que brinda mayor confianza y reduce el costo total de propiedad para los clientes.

Amplia disponibilidad de inventario partes y equipos para reducir tiempos de entrega e iniciar proyectos con mayor rapidez.

Servicio de Taller Móvil 24/7, diseñado para brindar asistencia en carretera y de este modo minimizar tiempos de inactividad y mantener la continuidad operacional de las flotas.

Villanueva explicó que el verdadero costo de un vehículo comercial no se mide únicamente por su precio de adquisición, sino por su costo total de propiedad (Total Cost of Ownership), donde factores como la garantía, consumo de combustible, disponibilidad de repuestos, los intervalos de mantenimiento preventivo y un respaldo postventa robusto y especializado, determinan la rentabilidad del negocio.