Banco Promerica eleva su calificación de riesgo a "AA-" por parte de PCR

PCR elevó la evaluación de riesgo de Banco Promerica, que en cinco años ha obtenido cuatro mejoras impulsadas por su expansión. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Promerica República Dominicana anunció que la firma calificadora Pacific Credit Ratings (PCR) elevó sus calificaciones de riesgo de "A+" a "AA-" con Perspectiva Estable, respaldando así la fortaleza de su desempeño financiero.

Este reconocimiento representa la cuarta mejora obtenida por la entidad en los últimos cinco años, consolidando una trayectoria de desempeño consistente y elevando su posicionamiento como una institución comprometida con una gestión prudente, resiliente y orientada a resultados.

"Esta mejora en nuestras calificaciones refleja una ejecución estratégica coherente, enfocada en crecer con disciplina y visión de largo plazo. Hemos logrado expandirnos a un ritmo muy superior al mercado, manteniendo una gestión rigurosa del riesgo, al tiempo que fortalecemos nuestra capacidad de ofrecer soluciones financieras cercanas, innovadoras y ágiles para nuestros clientes", expresó Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Promerica.

"Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando un crecimiento sostenible que genere valor y contribuya de manera activa al desarrollo económico de la República Dominicana", afirmó Camilo.

Al cierre de diciembre de 2025, la entidad alcanzó activos por RD$87,008 millones, registrando un crecimiento interanual de 25.5%, muy por encima del crecimiento de la banca múltiple, que fue de 11%.

De igual forma, la cartera de créditos cerró en RD$52,700 millones, tras expandirse 33%, reflejando la capacidad del banco para continuar apoyando a los distintos sectores productivos del país mediante un crecimiento equilibrado y responsable.

Este desempeño se acompaña de una morosidad de 1.92% y en una morosidad estresada de 5.55 % respectivamente al cierre del 2025, indicador que posiciona a Banco Promerica como el banco con mejor desempeño entre las principales instituciones financieras, evidenciando la calidad de sus procesos de originación, monitoreo y administración del riesgo crediticio.

Asimismo, el banco ha fortalecido su cercanía con los clientes a través de un continuo plan de expansión, que le ha permitido duplicar su red de sucursales en los últimos años, ampliando su cobertura y ofreciendo una atención más cercana y oportuna en distintos puntos del país.

A este crecimiento se suman importantes inversiones en transformación digital, innovación y fortalecimiento de la experiencia del cliente, consolidando una propuesta de valor orientada a ofrecer soluciones financieras ágiles, seguras y accesibles para personas, empresas y sectores productivos.

La mejora en las calificaciones otorgadas por PCR constituye un reconocimiento a la estrategia de largo plazo de Banco Promerica y a su compromiso con una gestión responsable, la innovación y el crecimiento sostenible, reafirmando su propósito de continuar generando valor para sus clientes, accionistas y para el desarrollo económico de la República Dominicana.

Sobre Banco Promerica República Dominicana

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica es un banco múltiple con 26 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago.

Es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en 9 países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.