Grupo Mallén anuncia su primer congreso de dermatología

Grupo Mallén celebró el Skin Science Summit, un congreso especializado en dermatología y cuidado de la piel que reunió a destacados profesionales de la salud, líderes de opinión y especialistas internacionales.

Con la participación de seis conferencistas de renombre internacional, el encuentro se consolidó como una plataforma de actualización científica, innovación y educación médica continua, promoviendo el intercambio de conocimientos sobre los avances más relevantes en dermatología y salud de la piel.

El evento, concebido como una plataforma de intercambio académico y científico, tuvo como objetivo fortalecer la conexión entre la comunidad médica y las marcas líderes internacionales que Grupo Mallén representa del sector dermocosmético, promoviendo el acceso a conocimientos actualizados, nuevas tecnologías y tendencias globales en el cuidado de la piel.

La actividad se llevó a cabo en el JW Marriott Santo Domingo, un escenario que sirvió de punto de encuentro para la discusión científica y la presentación de avances relevantes en dermatología moderna.

Durante la jornada, se destacaron las últimas tendencias en skincare y dermatología clínica, innovaciones tecnológicas aplicadas al tratamiento dermatológico, talleres especializados en técnicas de inyectables y soluciones avanzadas orientadas a mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes.

Conferencistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/eliane-mallen-201c0701.jpg Eliane Mallen. (FUENTE EXTERNA)

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en experiencias interactivas, demostraciones de innovación, espacios educativos especializados y dinámicas de networking diseñadas para fortalecer la colaboración entre expertos nacionales e internacionales.

En el evento participaron reconocidos conferencistas internacionales, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en el área de la dermatología avanzada. Entre ellos:

El Dr. John Gaviria (Colombia, Glisodin)

La Dra. Jacqueline Rodríguez (Brasil, Fillmed)

El Dr. Mauricio Torres (Colombia, A-Derma)

La Dra. Martha Viera (Estados Unidos, Avène)

La Dra. Jeniree Gutiérrez (Costa Rica, Merz)

La Dra. Mariel Isa, representante de República Dominicana, quien aportó la visión local dentro del contexto científico internacional.

Con la realización del "Skin Science Summit", Grupo Mallén reafirmó su compromiso con el desarrollo científico, la educación médica continua y la promoción de soluciones innovadoras que contribuyen a transformar el abordaje de la salud de la piel en la República Dominicana y la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/anmarie-li-cristina-adrian-belisa-medina-y-amelia-navarro-b9d20ee9.jpg Anmarie Li, Cristina Adrian, Belisa Medina y AMelia Navarro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/miguel-angel-duluc-y-edelmina-bonilla-ddc7031c.jpg Miguel Ángel Duluc y Edelmina Bonilla. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/claudia-hernandez-y-daniel-jaramillo-f4edcba4.jpg Claudia Hernández y Daniel Jaramillo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >