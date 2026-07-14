Barentz Dominicana y Croda Beauty presentan tendencias del cuidado del cabello y piel en RD

La belleza dejó de ser una promesa en un empaque. En la industria cosmética actual, cada textura, ingrediente y beneficio responde a un proceso cada vez más técnico, donde la ciencia, la sensorialidad y la eficacia conviven como parte de una misma conversación.

Como parte de su compromiso con el desarrollo de la industria cosmética nacional, Barentz Dominicana organizó el seminario Hair Care & Skin Care: Ingeniería del Futuro del Cuidado Personal.

El encuentro que reunió a los principales fabricantes, formuladores y especialistas para presentar las tecnologías que están transformando el cuidado personal, desarrollado en alianza con Croda Beauty.

Durante la jornada se presentaron tendencias, tecnologías e ingredientes de alto desempeño para el desarrollo de productos capilares y dermocosméticos.

Este escenario responde al dinamismo que vive el sector en el Caribe, impulsado por consumidores más informados, marcas locales en crecimiento y una demanda cada vez mayor de soluciones eficaces, diferenciadas y adaptadas a las condiciones propias de la región.

Durante la apertura del seminario, Salvador Cuevas, Gerente País de Barentz Dominicana, destacó el compromiso de la empresa de conectar a los fabricantes locales con soluciones de clase mundial que impulsen la innovación y competitividad del sector.

"Diseñar belleza desde la ciencia significa desarrollar productos respaldados por evidencia, con ingredientes de alto desempeño que ofrecen beneficios reales. El mercado dominicano está evolucionando hacia consumidores que buscan eficacia, seguridad y experiencias diferenciadas, y este seminario responde a esa transformación", expresó Salvador Cuevas, Gerente de País de Barentz Dominicana.

Uno de los ejes centrales del programa fue el cuidado del cabello en climas tropicales, donde factores como la humedad, el calor, la exposición solar y la diversidad de texturas representan retos concretos para la formulación.

Las tecnologías presentadas permiten desarrollar soluciones específicas para cabello rizado, afro y texturizado, así como para distintas necesidades de la piel, con un desempeño adecuado para cada consumidor.

La jornada también recorrió las tendencias que están marcando el rumbo en 2026: la skinificación del cabello, el auge del cuidado del cuero cabelludo, la biotecnología aplicada a ingredientes, la belleza sostenible y las formulaciones minimalistas y multifuncionales que simplifican la rutina del consumidor.

Más que una agenda de conferencias, el seminario funcionó como un espacio de intercambio técnico y experiencial. Los asistentes pudieron conocer formulaciones terminadas, evaluar texturas, sensorialidad y desempeño de las tecnologías presentadas, además de conversar directamente con especialistas para resolver inquietudes y explorar nuevas oportunidades de desarrollo para sus marcas.

Programa técnico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/seminario-de-barentz-y-croda-beauty-ee94ff4d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/seminario-de-barentz-y-croda-beauty-ee94ff4d.jpg Seminario de Barentz y Croda Beauty. (FUENTE EXTERNA)

En una industria donde la primera impresión ocurre muchas veces en la aplicación del producto, la experiencia sensorial se ha convertido en un factor decisivo.

La textura, el aroma, la absorción, el acabado y la sensación posterior al uso influyen directamente en la percepción de calidad. Cuando esa experiencia se combina con eficacia, el producto no solo cumple una función: construye confianza y fidelidad.

"Un producto debe responder a una necesidad técnica, pero también ofrecer una experiencia agradable durante su uso. Hoy ambos elementos son esenciales para lograr relevancia en el mercado y permanencia en la preferencia del consumidor", agregó Cuevas.

El programa técnico estuvo a cargo de especialistas de Barentz Dominicana y expertos internacionales de Croda Beauty, quienes compartieron conocimientos en desarrollo de ingredientes, formulación cosmética, innovación y análisis de tendencias del mercado de cuidado personal.

La alianza entre ambas compañías refuerza el sentido estratégico del encuentro. Barentz Dominicana suma el conocimiento del mercado local, soporte técnico, acompañamiento comercial y capacidades de formulación para fabricantes tanto a nivel nacional como internacional. Croda Beauty aporta:

Investigación científica

Innovación

Un portafolio global de ingredientes funcionales y bioactivos

Con iniciativas como estas, Barentz Dominicana continúa fortaleciendo su posición como aliado estratégico de la industria cosmética en República Dominicana, acercando innovación, conocimiento técnico y soluciones globales que permitan a los fabricantes desarrollar productos más competitivos para el mercado local y regional.

Esta visión se complementa con la experiencia científica y el portafolio de innovación de Croda Beauty, consolidando una propuesta de valor integral para la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/1--stefany-mejia-y-noelia-jacobo-0afbc37c.jpg Stefany Mejía y Noelia Jacobo (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/6--griselda-otanez-y-nicole-almonte-840caee3.jpg Griselda Otáñez y Nicole Almonte. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/4--jose-joel-rodriguez-y-yoany-perez-5babe1f9.jpg José Joel Rodríguez y Yoany Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/3--coraline-jaime-y-sebastian-paniagua-fddf6714.jpg Coraline Jaime y Sebastián Paniagua (FUENTE EXTERNA) ‹ >