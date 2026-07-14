Dan inicio a la experiencia Golf View 2026

Golf View dio inicio oficialmente a la décima segunda edición de un torneo que continúa redefiniendo la forma de vivir el golf en la República Dominicana.

Fue un evento exclusivo que se llevó a cabo en el rooftop del piso 27 del hotel Embassy Suites by Hilton.

Reconocido por combinar deporte, experiencias premium y un extraordinario poder de networking, Golf View se ha consolidado como uno de los eventos más influyentes del calendario deportivo y corporativo, reuniendo a empresarios, ejecutivos, golfistas y las principales marcas del mercado en un ambiente único.

La edición 2026 cuenta con el respaldo de Banco BHD y Visa como patrocinadores oficiales, además de Equifax como patrocinador Diamante Plus y Huawei entre sus principales aliados estratégicos, fortaleciendo el posicionamiento y prestigio del evento.

Las novedades

Entre las grandes novedades se destacan una espectacular ´Hospitality Tent´ inspirada en la gastronomía de cuatro de los mejores chefs del mundo, una experiencia de moda, espacios de bienestar y un programa de actividades que trasciende la competencia deportiva.

La agenda incluye la Experiencia Deportiva Equifax, que dará la bienvenida a los participantes, y el esperado regreso de la gran fiesta oficial de clausura en la playa del Hotel Westin, presentada por BHD y Visa.

Los jugadores competirán además por premios extraordinarios, entre ellos un viaje al prestigioso Masters de Augusta y experiencias para disfrutar en vivo eventos de la NFL, la MLB y la NBA.

Fiel a su compromiso con el impacto social, Golf View continuará apoyando la labor de la Fundación Franco, recaudando fondos mediante la venta de polos y gorras oficiales para contribuir a programas dirigidos a niños con autismo y sus familias.

Con el lema "Mostrando el golf de una forma diferente", Golf View 2026 promete ofrecer una vez más una experiencia donde convergen deporte, negocios, entretenimiento y solidaridad en un mismo escenario.