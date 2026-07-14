ASODIRCOM y ANJE abordarán la gestión de crisis reputacional en la era de los influencers

El consultor Melvin Peña compartirá estrategias para gestionar crisis reputacionales en un entorno marcado por los influencers y las plataformas digitales, en la nueva edición de Trend Talks, organizada por ASODIRCOM y ANJE. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Directores de Comunicación (ASODIRCOM) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentarán, en el marco del programa Trend Talks, la ponencia El nuevo playbook de comunicación de crisis: control de daños en el Planeta Ruido, a cargo del consultor en comunicación corporativa Melvin Peña .

La ponencia, que tendrá lugar este miércoles 15 de julio, parte de un diagnóstico incómodo pero cada vez más difícil de negar: el ecosistema en el que operan las empresas cambió de manera estructural en muy poco tiempo, y los manuales tradicionales de gestión de crisis fueron diseñados para un entorno mediático que ya no determina la agenda pública.

"El que controla el relato hoy ya no es quien tiene la razón ni quien tiene la institución. Es quien tiene la audiencia", afirma Peña. "Un creador publica en cinco minutos. Una institución aprueba un comunicado en cuatro horas. Esa brecha es estructural, y exige otra infraestructura de respuesta".

Bajo esa premisa, la sesión mapeará tendencias emergentes que están redefiniendo la práctica en mercados más maduros y que, según el consultor, conviene anticipar en el dominicano.

"En un ecosistema saturado de gritos, la voz baja se vuelve la única que suena adulta", adelanta Peña.

El encuentro se da en un contexto marcado por la proliferación de creadores de contenido con audiencias leales, la aceleración de las plataformas digitales y la circulación de conversaciones en canales privados como grupos de WhatsApp, todos factores que están redefiniendo cómo las empresas gestionan hoy su reputación.

Además de la exposición del ponente, la actividad incluirá un panel de intercambio y un espacio de conversación abierta con los asistentes.

Quién es el charlista

Melvin Peña es consultor en comunicación corporativa con más de veinticinco años asesorando a empresas y organismos internacionales, con foco en gestión de crisis y diseño de narrativas bajo la lógica del Design Thinking.

Divulgador y editor de publicaciones especializadas, ha colaborado con buena parte de las empresas más admiradas del país y ocupado posiciones de alta dirección en medios y en los principales bancos privados de República Dominicana.

Trend Talks Trend Talks es el espacio formativo de ASODIRCOM que aborda las tendencias emergentes en gestión empresarial, comunicación estratégica y liderazgo, en formato de conversación con especialistas de referencia.