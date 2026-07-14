Asonahores anuncia la Expo Comercial 2026, en su edición número 38

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) presentó los detalles de la Expo Comercial Asonahores 2026, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre en BlueMall Puntacana.

Durante el acto de lanzamiento realizado en el hotel El Embajador, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, destacó que la feria representa mucho más que una exhibición comercial, al convertirse en una plataforma que fortalece el encadenamiento productivo, impulsa la innovación y genera oportunidades de inversión para toda la economía dominicana.

"El verdadero alcance del turismo va mucho más allá de los hoteles y las playas. Detrás de cada habitación ocupada existe una amplia red de productores, emprendedores y empresas que hacen posible la experiencia turística", afirmó Bancalari.

El dirigente empresarial resaltó que la fortaleza del turismo dominicano no debe medirse únicamente por la cantidad de visitantes que recibe el país, sino también por su capacidad de generar valor agregado mediante la adquisición de productos y servicios nacionales.

Asimismo, informó que en esta edición número 38, contará con más de 300 stands completamente vendidos, mientras existe una demanda adicional de alrededor de 450 espacios, evidencia del crecimiento y la importancia que ha adquirido el evento dentro del sector.

Entre las novedades de la feria anunció un nuevo esquema de distribución, un portal interactivo para la selección de los espacios de exhibición, acreditaciones mediante códigos QR y nuevas herramientas digitales que facilitarán la experiencia tanto de expositores como de visitantes.

Motor de la economía

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/img-20260714-wa0417-a846f81e.jpg Representantes de sectores participantes en el evento. (JUAN GUIO)

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, recordó que la Expo Comercial cumple cerca de cuatro décadas impulsando la integración entre el turismo y la producción nacional.

Explicó que la iniciativa nació con la visión de un grupo de hoteleros que entendió que el desarrollo del turismo debía ir acompañado del crecimiento de la industria local y de la incorporación de proveedores dominicanos a la cadena de valor del sector.

Lendor destacó que actualmente la industria turística adquiere aproximadamente US$3,000 millones anuales en bienes y servicios producidos en el país, convirtiéndose en uno de los principales motores del encadenamiento productivo nacional.

"Un hotel compra de todo: alimentos, productos industriales, tecnología, servicios y equipamiento. Cada turista que llega al país genera oportunidades para miles de empresas dominicanas y crea empleos formales en distintas comunidades", expresó.

Indicó además que la Expo Comercial servirá como espacio para desarrollar ruedas de negocios, conferencias y encuentros especializados sobre sostenibilidad, innovación, aspectos legales, cultura y tendencias del sector turístico.

Un esfuerzo en conjunto

En representación de Grupo Puntacana, su director de Relaciones Institucionales, Radhamés Martínez, expresó el orgullo que representa volver a ser sede del evento, al considerar que constituye el principal punto de encuentro entre los hoteles y la producción nacional.

Señaló que la exposición permite generar nuevas alianzas estratégicas, fortalecer las relaciones comerciales y promover soluciones innovadoras que contribuyen a elevar la competitividad del turismo dominicano.

Mientras que el viceministro de Calidad de los Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo, Roberto Henríquez, reiteró el respaldo del Gobierno a la iniciativa y felicitó a Asonahores por la organización del evento.

Afirmó que la colaboración entre los sectores público y privado ha sido determinante para el crecimiento sostenido del turismo dominicano y expresó su confianza en que esta nueva edición generará importantes oportunidades de negocios para los participantes.