Las fundaciones Real Madrid y Vacation Is A Human Right firman acuerdo

Las fundaciones Real Madrid (España) y Vacation Is A Human Right (VIAHR), con sede en Nueva York, firmaron este martes un acuerdo de colaboración para la prevención del síndrome de desgaste profesional (burnout), la salud mental y el bienestar en contextos de alta exigencia.

La firma, suscrita por Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid, y la dominicana María Méndez, presidenta y fundadora de la Fundación VIAHR, tuvo lugar en la sede de la Fundación Real Madrid, en la capital de España.

Este acuerdo marca el inicio de una alianza estratégica entre dos instituciones que comparten una visión común: promover un modelo de rendimiento sostenible en el que el bienestar físico y emocional forme parte esencial del desarrollo de las personas.

Felipe Reyes, embajador de la Fundación Real Madrid y leyenda del baloncesto, destacó la importancia de esta colaboración:

"A lo largo de mi carrera aprendí que nadie consigue nada solo. Detrás de cualquier éxito siempre hay un equipo y personas que comparten un objetivo común. Por eso me gusta esta colaboración entre la Fundación Real Madrid y Fundación VIAHR, porque nace de la voluntad de sumar, compartir conocimiento y experiencia para ayudar a los demás".

Asimismo, puso en valor el enfoque innovador del acuerdo: "Es la primera vez que impulsamos juntos una acción formativa basada en la co-creación. Escuchar, aprender unos de otros y construir soluciones de manera conjunta es una oportunidad muy enriquecedora y hacerlo de la mano de una entidad de referencia como Fundación VIAHR es un privilegio".

Por su parte, María Méndez, presidenta y fundadora de la Fundación VIAHR, afirmó que prevenir el burnout significa trabajar de forma inteligente y sostenible.

"La pausa consciente es una herramienta estratégica, no una señal de debilidad. Que una institución como la Fundación Real Madrid la incorpore a sus programas envía un mensaje transformador: que cuidar la salud mental es parte de la excelencia y del desarrollo integral, no es opcional".

Enfoque hacia la salud mental

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/madrid-dd8fb2e7.jpg El acuerdo contempla también el diseño de experiencias presenciales inmersivas. (FUENTE EXTERNA)

En el marco del acuerdo, ambas entidades desarrollarán herramientas prácticas para integrar la prevención del burnout en programas formativos y de desarrollo humano.

Entre las iniciativas previstas destaca la creación de un módulo especializado en salud mental y gestión emocional que se incorporará al programa "Entrena tu Mente", de la Fundación Real Madrid, dirigido a jóvenes deportistas y educadores en contextos de alta demanda.

El acuerdo contempla también el diseño de experiencias presenciales inmersivas basadas en el Método Pausa, metodología propietaria de la Fundación VIAHR orientada a la recuperación consciente y la regulación emocional.

Estas experiencias, desarrolladas en entornos seleccionados por su calidad y capacidad de generar condiciones óptimas para la recuperación, representan el componente vivencial de la colaboración: el espacio donde el conocimiento se convierte en transformación real y medible.

La alianza se inscribe en un momento de creciente atención internacional hacia la salud mental en organizaciones deportivas y educativas.

La Fundación VIAHR celebrará su IV Congreso Internacional del 19 al 22 de noviembre de 2026 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde expertos, instituciones y líderes internacionales debatirán sobre:

burnout

salud mental

sostenibilidad humana en entornos de alta presión

La Fundación Real Madrid, entidad a través de la cual el Real Madrid C.F. canaliza su compromiso social, participará en el encuentro como aliada, aportando su experiencia en el desarrollo de programas con impacto social a escala global.