La Chivería celebra el Día de los Padres con una propuesta especial

Román Espinal, uno de los propietarios del Restaurante La Chivería. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo de la celebración del Día de los Padres, el restaurante La Chivería ha preparado un menú especial que reúne algunas de las propuestas gastronómicas más representativas de su cocina, en un espacio concebido para compartir en familia y disfrutar del contacto con la naturaleza.

La propuesta culinaria combina recetas tradicionales con preparaciones contemporáneas e incluye una selección de entradas, platos fuertes, postres y bebidas elaboradas para la ocasión.

Entre las entradas figuran las Croquetas de Chivo, una de las especialidades de la casa; la Trilogía Chivirica, compuesta por catibías de yuca rellenas de chivo ripiao, pechuga desmenuzada y carne de res molida; además de la Ensalada Chivirica y la Ensalada Campesina.

Las novedades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/paletilla-de-chivo-016e583e.jpg Paletilla de chivo. (FUENTE EXTERNA)

El menú principal incorpora opciones como Chivirifongo, Salmón a la Plancha, Camarones al Ajillo, Parrillada Mar & Tierra y una selección de cortes de carne, entre ellos Tomahawk, Churrasco Importado, Picaña Selección Especial y Costillas de Cerdo BBQ.

Estos platos se acompañan de guarniciones tradicionales como chenchén, moro de guandules, yuca frita y batata frita, entre otras.

La oferta gastronómica se completa con una variedad de postres que incluye Choco Chivirico, Cheesecake de Fresa, Dulce de Coco Tierno, Flan y Dulce de Coco con Piña, además de una carta de cafés, cócteles y bebidas preparadas por el equipo del restaurante.

"Hemos preparado esta propuesta pensando en que los padres puedan disfrutar de un día especial junto a sus familias o en pareja. Más allá de la gastronomía, buscamos ofrecer un espacio donde las personas puedan relajarse, compartir y disfrutar del entorno natural que caracteriza a La Chivería", expresó Víctor Espinal, propietario del establecimiento.

Además de su propuesta culinaria, el restaurante dispone de una piscina infinita, música en vivo y una tirolesa, una de las atracciones para quienes buscan complementar la experiencia gastronómica con actividades recreativas al aire libre.

Ubicado en Yaguate, provincia San Cristóbal, a tan solo 35 minutos de Santo Domingo, La Chivería también se distingue por ser un establecimiento pet friendly, permitiendo que los visitantes compartan la experiencia junto a sus mascotas.