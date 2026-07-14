Cóctel de bienvenida marca el inicio del Corales Puntacana Championship

Con un cóctel de bienvenida celebrado la noche de este martes, Puntacana Resort dio inicio oficial a la novena edición del Corales Puntacana Championship, el torneo del PGA Tour que, hasta el 19 de julio, vuelve a convertir a República Dominicana en el escenario del golf profesional de más alto nivel.

La velada reunió a ejecutivos, golfistas, invitados especiales y personalidades de los ámbitos deportivo, empresarial y social, quienes disfrutaron de una agradable noche al aire libre en el campo de golf Corales, amenizada con música en vivo y una variada propuesta gastronómica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/cerveza-canita-1998676e.jpeg Los invitados disfrutaron de una degustación de Cerveza Canita durante el cóctel de bienvenida. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Previo al cóctel, los organizadores ofrecieron una rueda de prensa en la que dieron a conocer los detalles de esta nueva edición del torneo.

Durante su intervención, Manuel Sajour, director ejecutivo de mercadeo de Grupo Puntacana y director del Corales Puntacana Championship, destacó el crecimiento que ha experimentado el campeonato desde su creación y el impacto positivo que genera para el país.

"Después de nueve ediciones, el Corales Puntacana Championship se ha consolidado como mucho más que un torneo de golf. Es una plataforma que proyecta a República Dominicana ante el mundo, impulsa el turismo deportivo y demuestra cómo el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo económico y sostenible para el país", expresó.

Kelly Jensen, vicepresidente de Eventos del PGA Tour, destacó el crecimiento y la relevancia que ha alcanzado el campeonato dentro del calendario oficial del circuito.

Señaló que esta es la primera vez que el torneo se celebra en el mes de julio, como parte de una actualización del calendario del PGA Tour que permite la participación de jugadores del DP World Tour, fortaleciendo así el carácter internacional del evento.

"Como el primer evento oficial del PGA Tour en la República Dominicana, el Corales Puntacana Championship se ha convertido en una plataforma clave para proyectar al país y a Puntacana Resort ante una audiencia global".

"Este torneo continúa posicionando a la región como un destino de primer nivel para el turismo y el golf, y esperamos vivir otra extraordinaria semana mientras nos preparamos para coronar al próximo Rey de Corales", afirmó.

En esta edición, el campeonato reunirá a 144 jugadores profesionales procedentes de alrededor de 20 países, la mayor participación registrada desde el nacimiento del torneo. Asimismo, ofrecerá una bolsa de premios de cuatro millones de dólares, la más alta otorgada en la historia del deporte dominicano.

Entre las figuras que volverán a recorrer los fairways de Corales se encuentran cuatro campeones del torneo: Brice Garnett (2018), Joel Dahmen (2021), Chad Ramey (2022) y Garrick Higgo (2025), quienes buscarán nuevamente conquistar el codiciado título.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/sociales-2-cfd3fea5.jpeg Adolfo Méndez, Valentina Landaeta y Elijah Pichardo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/sociales-1-b4199b1c.jpeg Hicham Idllalene, Miguel Martínez Roa, Félix Olivo y Edison Sabala. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/sociales-4-0f280594.jpeg Jessica Risik y Josefina Pichardo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/arreglada-a5633019.jpg Harry Btesh, Javier de Parada Rainieri y Stanley Motta. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Aporte social

Como cada año, el campeonato también reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.

Parte de los recursos generados será destinada, a través de la Fundación Grupo Puntacana, a programas de conservación ambiental, restauración de corales, salud, educación e inclusión social, iniciativas que reflejan la visión de desarrollo responsable que distingue al evento desde sus inicios.

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