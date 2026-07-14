×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Scotiabank y OBB
Scotiabank y OBB

Scotiabank y OBB presentan alianza estratégica

Se presentaron facilidades adicionales en seguros

    Expandir imagen
    Scotiabank y OBB presentan alianza estratégica
    Osiris Berroa, Merabrahamir Cordero, Zoila Abreu, Roxalía Muñoz y Omar Rojas. (FUENTE EXTERNA)

    Scotiabank y OBB ofrecieron un cóctel en el Showroom de OBB Piantini para recibir a sus clientes. Durante la actividad, dieron a conocer una iniciativa orientada a robustecer la oferta de soluciones financieras disponibles, brindando acompañamiento especializado para la toma de decisiones de alto valor.

    En este contexto, se dieron a conocer condiciones de financiamiento exclusivas para la adquisición de vehículos Mercedes-Benz, que incluyen una tasa de 6.95%, financiamiento de hasta el 80 % del valor del vehículo y plazos de hasta ocho años.

    También, se presentaron facilidades adicionales en seguros a través de Scotia Corredores de Seguros junto al acceso a productos complementarios, como la tarjeta de crédito American Express Platinum.

    Una misma misión

    Expandir imagen
    Infografía
    Darlenne Rodríguez, Carlos Peralta, Margaret Mora y Coraima Payano. (FUENTE EXTERNA)

    Roxalía Muñoz, líder de Banca Personal de Scotiabank, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que:

    "Creemos firmemente en el valor de las alianzas que comparten una misma visión: ofrecer soluciones financieras de alto valor diseñadas para acompañar a nuestros clientes en cada decisión, a lo largo de cada etapa de sus vidas y en el logro de sus metas".

    Osiris Berroa, presidente de OBB, afirmó que "esta colaboración nos permite fortalecer nuestra oferta en el mercado dominicano, integrando vehículos de clase mundial con alternativas que hacen más accesible y ágil la experiencia".

    El encuentro reunió a ejecutivos de Scotiabank, OBB y Autozama, representantes de Mercedes-Benz, quienes dieron la bienvenida a clientes e invitados especiales en un ambiente marcado por la innovación y la sofisticación.

    La velada reflejó la visión compartida de estas empresas de ofrecer:

    • Experiencias diferenciadas
    • Soluciones de alto valor
    • Acompañamiento excepcional a sus clientes
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.