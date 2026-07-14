Scotiabank y OBB presentan alianza estratégica

Scotiabank y OBB ofrecieron un cóctel en el Showroom de OBB Piantini para recibir a sus clientes. Durante la actividad, dieron a conocer una iniciativa orientada a robustecer la oferta de soluciones financieras disponibles, brindando acompañamiento especializado para la toma de decisiones de alto valor.

En este contexto, se dieron a conocer condiciones de financiamiento exclusivas para la adquisición de vehículos Mercedes-Benz, que incluyen una tasa de 6.95%, financiamiento de hasta el 80 % del valor del vehículo y plazos de hasta ocho años.

También, se presentaron facilidades adicionales en seguros a través de Scotia Corredores de Seguros junto al acceso a productos complementarios, como la tarjeta de crédito American Express Platinum.

Una misma misión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/whatsapp-image-2026-07-14-at-53700-pm-1-54b61b8a.jpeg Darlenne Rodríguez, Carlos Peralta, Margaret Mora y Coraima Payano. (FUENTE EXTERNA)

Roxalía Muñoz, líder de Banca Personal de Scotiabank, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que:

"Creemos firmemente en el valor de las alianzas que comparten una misma visión: ofrecer soluciones financieras de alto valor diseñadas para acompañar a nuestros clientes en cada decisión, a lo largo de cada etapa de sus vidas y en el logro de sus metas".

Osiris Berroa, presidente de OBB, afirmó que "esta colaboración nos permite fortalecer nuestra oferta en el mercado dominicano, integrando vehículos de clase mundial con alternativas que hacen más accesible y ágil la experiencia".

El encuentro reunió a ejecutivos de Scotiabank, OBB y Autozama, representantes de Mercedes-Benz, quienes dieron la bienvenida a clientes e invitados especiales en un ambiente marcado por la innovación y la sofisticación.

La velada reflejó la visión compartida de estas empresas de ofrecer:

Experiencias diferenciadas

Soluciones de alto valor

Acompañamiento excepcional a sus clientes