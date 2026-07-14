Wendy´s presenta su nueva colaboración inspirada en Minions & Monsters

Wendy´s República Dominicana presenta una nueva colaboración inspirada en Minions & Monsters, llevando a sus restaurantes una experiencia pensada para disfrutar en familia con el lanzamiento del nuevo Banana Frosty Swirl y el Kids Meal con juguetes coleccionables de la película.

Como parte de esta edición especial, los clientes podrán disfrutar del Banana Frosty Swirl, elaborado con la icónica base de Vanilla Frosty de Wendy´s y un delicioso syrup de banana, inspirado en una de las frutas favoritas de los Minions. Este nuevo producto estará disponible por tiempo limitado en todos los Wendy´s del país.

Los más pequeños también podrán formar parte de la diversión con el Kids Meal de Minions & Monsters, que incluye la opción de elegir entre Nuggets o hamburguesa, acompañado de papas fritas Jr, el frosty de banana, una bebida infantil y uno de los juguetes coleccionables inspirados en los personajes de la película.

Para celebrar esta colaboración, Wendy´s República Dominicana realizó una función exclusiva de Minions & Monsters en Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde representantes de medios de comunicación, creadores de contenido, aliados estratégicos e invitados especiales que, junto a la marca, disfrutaron de las travesuras de los Minions.

"En Wendy´s continuamos creando experiencias que van más allá del menú, acercando a nuestros clientes a colaboraciones que hacen cada visita aún más memorable y especial", afirmó Lakshmi Toledano, Gerente de Marca de Wendy´s República Dominicana.

Con esta iniciativa, Wendy´s continúa fortaleciendo su propuesta de valor a través de iniciativas que integran innovación, entretenimiento y productos de edición limitada, ofreciendo a sus clientes nuevas formas de disfrutar la marca dentro y fuera de sus restaurantes.

La promoción estará disponible por tiempo limitado en los restaurantes Wendy´s en República Dominicana.

Acerca de Wendy´s

The Wendy´s Company y los franquiciatarios de Wendy´s emplean a cientos de miles de personas en más de 7,250 restaurantes alrededor del mundo, de los cuales más de 1,350 están ubicados fuera de Estados Unidos.

Fundada en 1969, Wendy´s está comprometida con la promesa de ofrecer "Fresh Famous Food, Made Right, For You" (comida fresca y famosa, preparada correctamente para ti), brindando a sus clientes un menú que incluye sus reconocidas hamburguesas cuadradas, el Dave´s Single, el Sándwich de Pollo Picante, Nuggets, Baconator y el icónico postre Frosty.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/michelle-duran-rafael-cueto-ivanna-cueto-y-alejandro-cueto-43fc118d.jpg Michelle Durán, Rafael Cueto, Ivanna Cueto y Alejandro Cueto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/osmany-martinez-miuselis-madera-y-rodrigo-martinez-madera-23f952ee.jpg Osmany Martínez, Miuselis Madera y Rodrigo Martínez Madera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/iamdra-fermin-y-su-hijo-durante-la-premier-exclusiva-6657e55b.jpg Iamdra Fermín y su hijo durante la premier exclusiva.jpg (FUENTE EXTERNA) ‹ >