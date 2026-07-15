Adecc anuncia la tercera edición del Effie Summit

La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc) anunció la celebración de la tercera edición del Effie Summit República Dominicana.

Este evento, consolidado como el principal encuentro sobre efectividad en marketing del país, se llevará a cabo el próximo 28 de julio de 2026 en el Auditorio de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), en el marco de la séptima edición de los Effie Awards.

Concebido como un espacio de convergencia para las ideas y mejores prácticas de la industria, el Summit reunirá a más de 300 profesionales del marketing, publicidad, comunicación, academia y el sector empresarial.

En esta ocasión, el eje central será "De los Datos a los Resultados: Cómo Construir Marketing que Funciona", una propuesta que busca abordar el desafío de transformar la investigación y los insights en estrategias capaces de generar resultados medibles para los negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/final-foto-2-effie-summit-6da0dd78.jpg El Effie Summit 2026 reunió a destacados líderes de la industria del marketing, la comunicación y los negocios en una jornada de aprendizaje e intercambio de ideas. (FUENTE EXTERNA)

"El marketing está evolucionando a una velocidad sin precedentes. Hoy las organizaciones cuentan con más información que nunca, pero el verdadero diferencial está en la capacidad de convertir esos datos en decisiones estratégicas que generen resultados. Ese es el propósito del Effie Summit: ofrecer un espacio para aprender de quienes están construyendo el marketing más efectivo de nuestra región y del mundo", expresó Claudia Montás, directora ejecutiva de Adecc.

Conferencistas y Agenda

La agenda de este año incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios de networking que abordarán el uso estratégico de la data, inteligencia artificial aplicada, creatividad efectiva y las mejores prácticas detrás de campañas exitosas.

Entre los expertos internacionales confirmados se encuentran: Giovanni Stella (emprendedor y ex CEO de Google Colombia), Stefani Chambers (Brand & Strategy Lead), Mario Taglioretti (Publicis Impetu) y Pablo Rego (Gerente de Marketing de Grupo Tienda Inglesa en Uruguay). Además, destacados líderes del mercado dominicano debatirán sobre los retos y oportunidades de la industria local.

Apuesta al talento joven y efectividad

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector, Adecc lanzará durante el evento la primera generación - Effie NextGen, una iniciativa que permitirá la participación de estudiantes universitarios de comunicación, publicidad y mercadeo, con el objetivo de acercarlos a las tendencias globales y robustecer el vínculo entre la academia y el ámbito profesional.

La celebración del Summit forma parte de las actividades oficiales de los Effie Awards República Dominicana, el programa organizado por Adecc bajo licencia de Effie Worldwide que reconoce las ideas de marketing que generan resultados y contribuyen al crecimiento de las marcas.

Las boletas para asistir al Effie Summit 2026 estarán disponibles a través de tuboleta.com.do.

Sobre el Effie Summit

El Effie Summit es la plataforma académica oficial de los Effie Awards República Dominicana y el principal encuentro sobre efectividad en marketing del país.

Organizado por Adecc, reúne cada año a líderes nacionales e internacionales para compartir conocimientos, tendencias y casos que demuestran cómo la estrategia, la creatividad, la innovación y la data pueden convertirse en resultados medibles para las marcas y los negocios.