Casa de Campo celebra el 4 de Julio por todo lo alto

Casa de Campo Resort & Villas conmemoró el Día de la Independencia de los Estados Unidos con un espectacular fin de semana de celebraciones los pasados días 3 y 4 de julio.

El evento, diseñado especialmente para honrar y agasajar a la comunidad estadounidense residente y visitante del resort, es una iniciativa que nació de la visión de Jason Kycek, Senior Vice President y Chief Marketing Officer de Casa de Campo.

Las festividades comenzaron el viernes 3 de julio en el centro de práctica (driving range) del renombrado campo de golf Teeth of the Dog, el cual se transformó en un escenario festivo ideal para toda la familia.

La jornada incluyó una emocionante competencia de decoración de carritos de golf, donde la creatividad de la comunidad brilló en cuatro categorías principales:

1er Lugar General "El Mejor del Evento".

2do Lugar: El Más Creativo.

3er Lugar: El Más Patriótico.

4to Lugar: Mejor Espíritu Familiar / de Equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/foto-2-ssofia-lorenzo-andre-lorenzo-franchesca-lorenzo-y-tomas-lorenzo-566c6c6f.jpg Sofia Lorenzo, Andre Lorenzo, Franchesca Lorenzo, y Tomas Lorenzo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/foto-4-daniel-pena-y-andrea-pena-64f315b6.jpg Daniel Peña y Andrea Peña. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Tradiciones y ambiente

La noche continuó en un gran ambiente con la experiencia de Night Golf, la transmisión en pantalla gigante del partido de la FIFA entre Argentina y Cabo Verde, y una propuesta gastronómica que transportó a los asistentes a las tradiciones norteamericanas con clásicos hot dogs, hamburguesas y el infaltable pie de manzana.

El broche de oro tuvo lugar el sábado 4 de julio con una gran fiesta en el área de piscina del restaurante Minitas Beach Club.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/foto-3-pedrompedro-melisa-y-catalina-menendez-7bf921e3.jpg Pedro, Melisa y Catalina Menendez. (FUENTE EXTERNA)

El evento formal inició con una emotiva interpretación a capela del himno nacional de los Estados Unidos a cargo del grupo dominicano "Casi Grupo", seguida por las notas del himno nacional dominicano, magistralmente interpretadas por el joven artista de 8 años, Ian David Ferreira.

La velada deslumbró a los presentes con una cartelera artística de primer nivel que incluyó un electrizante show acrobático de fuego, música en vivo a cargo de DJ Leo y el ritmo bailable de la banda Benny Hiraldo Group Band.

El momento cumbre de la noche combinó la modernidad con la tradición: un asombroso espectáculo de luces con un show de drones que iluminó el cielo caribeño, seguido de la icónica exhibición de fuegos artificiales que llenó de emoción a todos los espectadores.

Con esta tradicional celebración, Casa de Campo Resort & Villas reafirma su compromiso de ofrecer experiencias memorables y de la más alta calidad, estrechando los lazos culturales y comunitarios que hacen de este destino un hogar único en el Caribe.