Presentan Fundación Gente Brava para preservar la memoria cultural dominicana contemporánea

El acto de inauguración reunió a aliados, colaboradores y gestores culturales para compartir su misión de preservar y proyectar la memoria. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Gente Brava presentó oficialmente su trabajo ante amigos, aliados, colaboradores y miembros de la comunidad creativa dominicana para fortalecer y preservar la memoria cultural de la República Dominicana.

El evento, concebido como un espacio cercano para compartir el propósito de la fundación, marcó el inicio de su vida pública y reunió a personas, organizaciones y colaboradores que han acompañado el proyecto desde sus inicios como podcast, así como a los aliados interesados en sumarse a esta nueva etapa institucional.

Durante la actividad realizada en el Centro Cultural Amaya de la Zona Colonial, la fundación compartió su misión, visión y principales líneas de trabajo, además de presentar las formas en que personas e instituciones podrán involucrarse en sus iniciativas de investigación, documentación, formación y difusión cultural.

"La generación que construyó buena parte de lo que hoy reconocemos como cultura dominicana contemporánea está envejeciendo, y con ella se va también el detalle de cómo se hicieron las cosas: las decisiones, las dudas, los procesos que no salen en ninguna biografía oficial", comentó Laura Castellanos, fundadora de Gente Brava y presidenta y directora cultural de la Fundación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/1ba9a828-7419-4c21-a481-869a64452234-14ff24c8.jpg La Fundación Gente Brava fue incorporada formalmente el 14 de mayo de 2026 como una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación. (FUENTE EXTERNA)

Abundó que cuando empezaron el podcast no pensaban en un archivo, "pensábamos en conversación; en un diálogo honesto e inclusivo. Pero conversar con esa honestidad, año tras año, terminó siendo una forma de documentar. L a fundación es simplemente reconocer eso y tomarlo en serio: ponerle estructura , tiempo y recursos a algo que ya estábamos haciendo por convicción ".

Al encuentro asistieron representantes de organizaciones e instituciones que han acompañado el desarrollo de la fundación, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Casa de Teatro, el Centro Cultural Amaya y Parcería, además de gestores culturales, periodistas, artistas y colaboradores cercanos al proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/cfc81968-a595-492c-bd12-b70544593bf3-9509d408.jpg El exdiputado José Horacio Rodríguez, entre los presentes. (FUENTE EXTERNA)

Fundación Gente Brava fue incorporada formalmente el 14 de mayo de 2026 como una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación. Su propósito es preservar, activar y proyectar la identidad cultural caribeña contemporánea mediante historias reales, diálogos significativos y procesos de aprendizaje colectivo.

Se estructura en tres ejes principales: documentar y archivar las voces de creadores y gestores culturales; fortalecer la comunidad mediante encuentros, talleres y espacios de formación; y proyectar ese conocimiento a través de investigaciones, publicaciones y alianzas académicas.

El Centro Cultural Amaya, además de acoger esta primera presentación, es aliado de la fundación mediante la cesión de espacios para actividades formativas. La jornada contó también con el apoyo de Poesía Colada, responsable de acompañar las conversaciones de la mañana.

Del podcast a una plataforma de memoria cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/4c06f6fa-161a-43f7-b8ac-80b5834648d8-d08bf849.jpg La fundación invita a periodistas, gestores culturales, instituciones y personas interesadas a conocer más sobre su trabajo.

La entidad surge como una evolución natural de Gente Brava, el podcast creado en 2019 por Laura Natalia Castellanos y Enmanuel Peláez para conversar con artistas, creadores, investigadores y pensadores dominicanos y caribeños.

A lo largo de siete años, el proyecto ha reunido más de 50 entrevistas y 515.5 horas de conversaciones, conformando un valioso archivo sobre los procesos creativos, las motivaciones y la identidad cultural de sus protagonistas.

Ese archivo constituye hoy la base de uno de los proyectos más importantes de la organización: la Biblioteca Cultural Digital Gente Brava, concebida como el primer archivo público de acceso libre dedicado a las voces culturales dominicanas contemporáneas y cuyo lanzamiento está previsto para el último trimestre de 2027.

Fundación Gente Brava invita a periodistas, gestores culturales, instituciones y personas interesadas a conocer más sobre su trabajo, integrarse como donantes fundadores o participar en sus próximas actividades, entre ellas círculos de escucha, talleres, conversatorios y el lanzamiento de la Biblioteca Cultural Digital Gente Brava.

Para más información, pueden escribir a gentebravard@gmail.com o visitar www.fundaciongentebrava.org. El podcast Gente Brava está disponible en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.