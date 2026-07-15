Jugadores del PGA Tour visitan el Centro Cultural Rainieri

La cultura, la música y la inclusión fueron protagonistas de una jornada especial protagonizada por los jugadores del PGA Tour Dylan Frittelli y Bill Haas, junto al golfista dominicano Willy Pumarol , quienes, en el ámbito del Corales Puntacana Championship , visitaron este miércoles el Centro Cultural Rainieri para conocer de cerca algunos de los proyectos sociales y artísticos que impulsa la Fundación Puntacana .

El recorrido estuvo encabezado por los fundadores y presidentes del centro, Frank Rainieri y Haydée Kuret de Rainieri, quienes compartieron con los visitantes la visión que dio origen a este espacio y su impacto en el desarrollo cultural de la región Este del país.

La jornada comenzó en el auditorio con una presentación del Sistema Punta Cana, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Punta Cana, integrada por niños y adolescentes de escasos recursos respaldados por la Fundación Puntacana.

Inspirado en la filosofía del maestro José Antonio Abreu, el programa apuesta por la educación musical como una herramienta para transformar vidas, fomentar el desarrollo humano y promover la inclusión social en el distrito municipal Verón-Punta Cana.

"Nuestra misión es que, a través de la música sinfónica, estos jóvenes se motiven a ser mejores seres humanos. Actualmente tenemos 262 niños y una lista de espera de 100", explicó Romina Aschpurwis, directora ejecutiva del Sistema Punta Cana.

"En 2025, ofrecimos educación musical gratuita a más de 250 niños y adolescentes de Verón, impartiendo 2,178 horas de clases de música, y realizamos 24 conciertos y recitales, la mayoría abiertos a la comunidad", continuó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/centor-rainiieri-2-3a18e809.jpeg Jugadores del PGA Tour, Frank y Haydée Rainieri entregan donación al Sistema Punta Cana. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Conmovidos por el talento y la dedicación de los jóvenes músicos, los golfistas entregaron un piano eléctrico y 1,000 cuadernillos de música, donados por el PGA Tour, además de compartir palabras de motivación para que sigan persiguiendo sus sueños.

Este aporte se suma a otras iniciativas solidarias que el PGA Tour ha realizado junto a la Fundación Puntacana, beneficiando programas como el Centro de Lucha contra la Ceguera Dr. Zato y el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/centro-rainierii-3-bc13e233.jpeg Frank y Haydée Rainieri recorren junto a los jugadores del PGA Tour la exposición El mar como territorio. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Tras la bienvenida musical, la delegación recorrió la Sala Temporal del Centro Cultural Rainieri para conocer la exposición El mar como territorio, curada por Orlando Isaac.

La muestra reúne obras de distintas generaciones de artistas caribeños que exploran el mar como espacio de memoria, identidad y creación, reforzando el papel de la región como un auténtico punto de encuentro para la cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/centro-rainieri-4-6a2a460b.jpeg La niña Ziara Betancourt lee junto a su madre el libro Mami juega con Nigo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

La visita concluyó con uno de los momentos más emotivos de la jornada: un encuentro con Ziara Betancourt, una niña de seis años, paciente del CEDI, que vive con parálisis cerebral.

Junto a su madre, Milca Betancourt, es autora del libro infantil Mami juega con Nigo, una obra que promueve la inclusión, fomenta la lectura en familia y visibiliza el potencial, los sueños y las capacidades de los niños con condiciones especiales.

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La novena edición del Corales Puntacana Championship se desarrolla del 13 al 19 de julio. Esta año, reúne a 144 jugadores profesionales procedentes de alrededor de 20 países, la mayor participación registrada desde el nacimiento del torneo.

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