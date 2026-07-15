Golfistas del PGA Tour conocen de cerca la labor del Centro de Innovación Marino

Golfistas del PGA Tour junto a Isabel Correa y estudiantes del Caracolí Global School. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Como parte de las actividades del Corales Puntacana Championship, que se desarrolla del 13 al 19 de julio, los golfistas profesionales del PGA Tour Christo Lamprecht, Sangmoon Bae y Anthony García visitaron este miércoles el Centro de Innovación Marino (CIM) de la Fundación Puntacana para conocer de cerca los proyectos de conservación que impulsa la institución en favor de los ecosistemas marinos.

Reconocido por su trabajo en la recuperación de los arrecifes de coral, el centro recibió a los jugadores junto a un grupo de estudiantes de primaria de Caracolí Global School, en Punta Cana, y a su directora, Cristina Fernández.

Todos participaron en un recorrido interactivo guiado por científicos marinos a través de los laboratorios y las áreas de cultivo de coral.

Durante la visita, los especialistas explicaron el estado crítico de los arrecifes y las innovaciones que emplean para favorecer su recuperación.

"Nos hemos decidido enfocar como centro en la implementación de tecnología que nos ayude a mantener la conservación de los ecosistemas", explicó Isabel Correa, coordinadora de Educación Ambiental del Centro de Innovación Marino.

Uno de los proyectos más innovadores que desarrolla la institución es la microfragmentación de corales, una técnica que permite obtener cientos de nuevos ejemplares a partir de un solo coral mediante pequeños cortes controlados, acelerando así su recuperación.

Gracias a este método, entre 2024 y 2026 el centro produjo 6,000 microfragmentos de coral, de los cuales más de 4,000 ya han sido reintroducidos en el océano.

Entre sus avances también se encuentra una cabina para la reproducción sexual de corales, disponible en muy pocos centros especializados del mundo, con la que buscan reproducir estas especies en cautiverio y fortalecer los esfuerzos de conservación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/centro-marino-4-04ba7eda.jpg Estudiantes de Caracolí Global School observan de cerca el proceso de microfragmentación de corales durante su visita al Centro de Innovación Marino. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Formando nuevas generaciones

La visita permitió conocer el trabajo educativo que realiza el Centro de Innovación Marino para despertar en niños y jóvenes el interés por cuidar el medio ambiente.

"El principal enfoque de nuestro programa educativo es que un niño se vaya amando y respetando más la naturaleza, que se vayan entendiendo que el cuidado de la naturaleza es responsabilidad de todos", afirmó Correa.

Como parte de esa iniciativa, la coordinadora presentó el Young Biologists Program, un proyecto que involucra a niños y adolescentes en las labores cotidianas del centro. "A través de este programa, un grupo de niños rota por nuestras áreas y hace las mismas actividades que hacen nuestros expertos aquí", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/centro-marino-3-bfc7ac26.jpg Isabel Correa guía a los golfistas del PGA Tour durante una actividad práctica de restauración de corales. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

La experiencia concluyó con una actividad práctica en la que golfistas y estudiantes trabajaron juntos en el proceso de microfragmentación. Guiados por los científicos del centro, prepararon fragmentos de coral que luego serán trasladados a viveros marinos para continuar su crecimiento antes de ser reintroducidos en el océano.

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