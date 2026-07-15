KW Dominicana celebró seis años de trayectoria e inició una nueva etapa de crecimiento en Punta Cana

Durante la celebración del sexto aniversario de KW Dominicana, Rodelixsa Manzueta, anterior Directora Regional, accionista de la empresa y quien lideró la llegada de Keller Williams a la República Dominicana en 2020, anunció el inicio de una nueva etapa para la organización con la apertura oficial de la nueva oficina de KW Punta Cana, una apuesta estratégica que fortalece su presencia en el principal polo turístico e inmobiliario del país.

Desarrollada junto a Joy Real Estate, esta oficina representa mucho más que una nueva ubicación: marca el comienzo de una nueva visión para KW en Punta Cana.

Concebida bajo un modelo completamente renovado, integra un liderazgo fortalecido, procesos modernos, tecnología de vanguardia y una cultura centrada en la productividad, la innovación, la colaboración y el desarrollo empresarial, con el propósito de convertirse en un referente de excelencia para agentes inmobiliarios, propietarios, compradores e inversionistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/rodelixsa-manzueta-saray-nunez-jose-matos-dilia-martinez-wanda-del-orbe-y-giovanna-sacco-e9281c78.jpg Rodelixsa Manzueta, Saray Núñez, José Matos, Dilia Martínez, Wanda del Orbe y Giovanna Sacco. (FUENTE EXTERNA)

Manzueta destacó que esta apertura responde a la importancia estratégica que representa Punta Cana para el crecimiento de KW Dominicana y anunció que Joel Villafaña, actual Director Regional de KW Dominicana, establecerá su base de operaciones en esta nueva oficina, la cual será gerenciada junto a su socia de Joy Real Estate, Ailyn Rodríguez.

Con esta decisión, la organización sitúa su liderazgo regional en el mercado inmobiliario de mayor dinamismo del país, impulsando desde allí su próxima etapa de expansión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/rodelixsa-manzueta-jose-matos-y-wanda-del-orbe-a8bb9edc.jpg Rodelixsa Manzueta, José Matos y Wanda del Orbe. (FUENTE EXTERNA)

Trayectoria de éxitos

Desde su llegada a la República Dominicana, KW Dominicana ha impactado la trayectoria de más de 1,400 agentes inmobiliarios y ha cerrado más de 15,000 transacciones inmobiliarias, consolidando una comunidad comprometida con la formación continua, la excelencia y el crecimiento empresarial.

Con esta nueva etapa, KW Dominicana reafirma su propósito de ser la organización donde los mejores agentes desarrollan empresas sólidas y sostenibles; donde los propietarios encuentran una estrategia de comercialización respaldada por una red nacional e internacional; y donde compradores e inversionistas reciben una asesoría estratégica para tomar decisiones patrimoniales con confianza.