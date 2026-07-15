Plaza Lama presenta su campaña "Los Más Listos", que da inicio a la temporada de escolares

Durante una tarde llena de color y energía, Plaza Lama dio inicio formal a su temporada escolar 2026 con el lanzamiento de la campaña "Los Más Listos", una propuesta que combina ofertas, una amplia variedad de productos y actividades recreativas dirigidas a toda la familia.

La iniciativa estará disponible del 15 de julio al 15 de septiembre, período durante el cual los clientes podrán acceder a descuentos y promociones en útiles escolares, mochilas, loncheras, termos, uniformes, equipos tecnológicos y otros artículos esenciales para el regreso a clases.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-plaza-lama-escolares-foto-juan-guio-23-d875db40.jpg Fue una tarde muy alegre. (JUAN GUIO)

El público estuvo conformado por familias que se enteraron de concursos, rifas, dinámicas interactivas y actividades recreativas que trae la especial fecha.

Como parte de la campaña, la gerente de Compras de Papelería, Darianny Carbuccia, anunció que durante las próximas semanas se desarrollarán diversas actividades y promociones especiales para facilitar la compra de los materiales escolares en un solo lugar, manteniendo una oferta basada en calidad, variedad y precios competitivos.

Explicó que la iniciativa busca ir más allá de una temporada de ventas y convertirse en un apoyo para estudiantes, padres y docentes.

Prepararse con tiempo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-plaza-lama-escolares-foto-juan-guio-22-3ac14034.jpg Darianny Carbuccia, gerente de Compras de Papelería. (JUAN GUIO)

"Este año llegamos con un mensaje claro: 'Los Más Listos'. Porque ser listo es prepararse con tiempo, tomar las mejores decisiones y contar con todo lo necesario para alcanzar nuevas metas", expresó.

Carbuccia destacó además que la nueva mascota simboliza la alegría, la diversión y el entusiasmo que acompañan el inicio de un nuevo ciclo escolar, con la expectativa de convertirse en una de las favoritas de los más pequeños.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la presentación de la nueva mascota de la temporada, creada para convertirse en el rostro de la campaña y acompañar las actividades escolares durante las próximas semanas.

La empresa invitó a los consumidores a visitar cualquiera de sus sucursales a nivel nacional para aprovechar las ofertas de "Los Más Listos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-plaza-lama-escolares-foto-juan-guio-25-1b366bb0.jpg Marco Andrés Flores, Marjorie González y Gianfranco Flores. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-plaza-lama-escolares-foto-juan-guio-8-650326c6.jpg José Leopoldo González. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/15072026-plaza-lama-escolares-foto-juan-guio-26-d19423ac.jpg Los pequeñines colorearon durante el evento. (JUAN GUIO) ‹ >

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