Banco Caribe fortalece su gobierno corporativo con transición

Luis Canela, nuevo presidente del Consejo de Administración de Banco Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

Banco Caribe anunció la transición en la presidencia de su Consejo de Administración como parte de su proceso continuo de fortalecimiento institucional y la consolidación de su gobierno corporativo.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la designación de Luis Canela como presidente del Consejo de Administración, mientras que Edmundo Aja, accionista fundador de la entidad, asumirá la posición de presidente ad vitam, desde la cual continuará aportando su experiencia y visión al desarrollo de la organización.

Esta transición forma parte de la evolución natural de la estructura de gobierno corporativo de Banco Caribe y responde a una planificación orientada a asegurar la sostenibilidad de su crecimiento a largo plazo, la robustez de sus órganos de dirección y la generación de valor para sus clientes, accionistas y demás grupos de interés.

Sobre Luis Canela

El señor Luis Canela es licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con más de 46 años de trayectoria profesional. Su experiencia abarca áreas como gobierno corporativo, finanzas y administración de patrimonios, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en importantes organizaciones nacionales e internacionales.

Su designación como presidente del Consejo de Administración da continuidad a una trayectoria vinculada a Banco Caribe, ya que Luis Canela formaba parte del Consejo de Administración, donde ha contribuido al fortalecimiento de su gestión institucional.

Desde su integración a Banco Caribe, preside el Comité de Gestión Integral de Riesgos y forma parte del Comité de Crédito de apoyo al Consejo de Administración.

Sobre Edmundo Aja

Por su parte, el señor Edmundo Aja ha desempeñado un papel fundamental en la historia y consolidación de Banco Caribe.

Su liderazgo, visión empresarial y compromiso con el desarrollo institucional han sido determinantes para impulsar el crecimiento de la organización y construir una cultura caracterizada por la cercanía, la innovación y la excelencia en el servicio.

Desde su nueva posición como presidente ad vitam, continuará acompañando la evolución de la entidad, aportando la experiencia y el conocimiento acumulados durante décadas de trayectoria en el sector financiero.

En esta nueva etapa la entidad consolida su gobernanza, alineada con los más altos estándares de transparencia, sostenibilidad y creación de valor.