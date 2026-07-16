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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Brugal XV
Brugal XV

Brugal XV celebra el Día del Mojito

Los invitados conocieron una forma innovadora de reinterpretar este clásico de la coctelería con suavidad y personalidad

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    Brugal XV celebra el Día del Mojito
    Hanler Rodríguez y Santy Domínguez. (FUENTE EXTERNA)

    Brugal XV reunió a invitados especiales, amigos de la marca y amantes de la coctelería para celebrar el Día del Mojito.

    Consistió en unaconcurrida experiencia realizada en Cielo Rooftop, AC Hotel Santiago, donde los asistentes disfrutaron de una noche relajada, dinámica y llena de sabor alrededor de uno de los cócteles más icónicos y refrescantes de la temporada.

    Durante el encuentro, los asistentes participaron en una experiencia interactiva de preparación de mojitos, descubriendo una forma innovadora de reinterpretar este clásico de la coctelería con la suavidad y personalidad de Brugal XV.

    La dinámica permitió que cada invitado conectara con la creación del cóctel, desde sus ingredientes esenciales hasta los detalles que lo convierten en una bebida ideal para compartir.

    El escenario ideal

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    Esther Bretón y José Ernesto Jiménez.
    Esther Bretón y José Ernesto Jiménez. (FUENTE EXTERNA)
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    Amelia Ceverino y Carlos Burdiez.
    Amelia Ceverino y Carlos Burdiez. (FUENTE EXTERNA)
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    Ana Patricia Pichardo e Isabella Bonnelly.
    Ana Patricia Pichardo e Isabella Bonnelly. (FUENTE EXTERNA)

      La elección de Cielo Rooftop aportó el escenario perfecto para una celebración relajada y vibrante, con una atmósfera moderna que acompañó la esencia de la marca y el espíritu refrescante del mojito.

      Con esta iniciativa, Brugal XV reafirma su presencia en experiencias que celebran:

      • El disfrute responsable
      • La conexión social
      • La coctelería creativa

      posicionándose como una opción ideal para quienes buscan elevar sus momentos de celebración con una propuesta fresca y memorable.

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