Brugal XV celebra el Día del Mojito

Brugal XV reunió a invitados especiales, amigos de la marca y amantes de la coctelería para celebrar el Día del Mojito.

Consistió en unaconcurrida experiencia realizada en Cielo Rooftop, AC Hotel Santiago, donde los asistentes disfrutaron de una noche relajada, dinámica y llena de sabor alrededor de uno de los cócteles más icónicos y refrescantes de la temporada.

Durante el encuentro, los asistentes participaron en una experiencia interactiva de preparación de mojitos, descubriendo una forma innovadora de reinterpretar este clásico de la coctelería con la suavidad y personalidad de Brugal XV.

La dinámica permitió que cada invitado conectara con la creación del cóctel, desde sus ingredientes esenciales hasta los detalles que lo convierten en una bebida ideal para compartir.

El escenario ideal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/brugal-2-102341bb.jpg Esther Bretón y José Ernesto Jiménez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/brugal-3-24a6bbdc.jpg Amelia Ceverino y Carlos Burdiez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/brugal-4-04432291.jpg Ana Patricia Pichardo e Isabella Bonnelly. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La elección de Cielo Rooftop aportó el escenario perfecto para una celebración relajada y vibrante, con una atmósfera moderna que acompañó la esencia de la marca y el espíritu refrescante del mojito.

Con esta iniciativa, Brugal XV reafirma su presencia en experiencias que celebran:

El disfrute responsable

La conexión social

La coctelería creativa

posicionándose como una opción ideal para quienes buscan elevar sus momentos de celebración con una propuesta fresca y memorable.