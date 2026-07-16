Cervecería Nacional Dominicana ofrece encuentro con representantes de medios de comunicación

El maestro cervecero Felipe Felipe, guio un recorrido sensorial para explicar cómo cada ingrediente y cada etapa de elaboración influyen en el perfil de la cerveza. ( FUENTE EXTERNA )

Cervecería Nacional Dominicana reunió a un grupo de representantes de medios de comunicación en una experiencia gastronómica diseñada para conocer el origen natural de la cerveza, comprender el proceso detrás de su elaboración y descubrir cómo sus ingredientes influyen en los aromas, sabores y características de esta bebida.

La actividad formó parte de la plataforma Salud por lo Natural, que busca acercar a las personas al origen de la cerveza y poner en valor los cuatro ingredientes naturales que hacen posible su elaboración: agua, malta, lúpulo y levadura, junto al conocimiento, la innovación y la experiencia que intervienen en cada etapa del proceso.

El encuentro también marcó el inicio de Mesa Redonda, un espacio creado por Cervecería Nacional Dominicana para fortalecer el diálogo con líderes de opinión, compartir ideas e impulsar conversaciones sobre temas vinculados a la industria, la innovación y la cultura cervecera.

Durante la jornada, los invitados disfrutaron de un almuerzo maridaje de seis tiempos preparado por el chef Jeansell Tejada; la chef de pantry Jazmin Alfonso y el chef repostero Diego Martínez.

A ellos se unió el maestro cervecero Felipe Felipe, quien los guió por un recorrido sensorial para explicar cómo cada ingrediente y cada etapa de elaboración influyen en el perfil de la cerveza.

Cada plato fue concebido para acompañar distintos estilos cerveceros e incorporó la cerveza como ingrediente en varias preparaciones, mostrando su versatilidad dentro de la gastronomía y las distintas formas en que puede integrarse a la experiencia culinaria.

Cadena de valor que conecta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-45852-pm-1-56071cd0.jpeg Participantes (FUENTE EXTERNA)

Luis Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Cervecería, expresó que conocer mejor la cerveza también permite comprender todo lo que representa para República Dominicana.

En ese sentido, destacó que detrás de cada cerveza existe una cadena de valor que conecta agricultores, suplidores, transportistas, colmados, bares, restaurantes y miles de pequeños negocios que generan empleo, inversión y oportunidades para la economía dominicana.

"Mientras más conozcamos sobre la cerveza, mayor será nuestra capacidad de apreciar el valor de sus ingredientes, el conocimiento que requiere su elaboración y el impacto que genera mucho más allá del producto", expresó Álvarez.

A través de este tipo de iniciativas, Cervecería continúa promoviendo espacios para ampliar el conocimiento sobre la cerveza, reconocer el valor de quienes hacen posible su elaboración y fortalecer una conversación alrededor de una categoría que evoluciona junto con la gastronomía, la innovación y la cultura.