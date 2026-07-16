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Electrocontrol presenta oficialmente GoodWe en República Dominicana

Esta empresa también fortalece su oferta en soluciones de energía inteligente

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    Electrocontrol presenta oficialmente GoodWe en República Dominicana
    Pedro Fernandez, Junmin (Vivian) Su, Jackline Aurora y Jesus Beltré. (FUENTE EXTERNA)

    Electrocontrol presentó oficialmente la marca GoodWe en República Dominicana, incorporando a su portafolio una de las empresas líderes a nivel mundial en soluciones de almacenamiento de energía e inversores híbridos. El evento también sirvió para mostrar las nuevas instalaciones de la empresa, reflejando su crecimiento y compromiso con la innovación en el sector energético.

    Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Pedro Fernández, vicepresidente de Electrocontrol, quien destacó el compromiso de la empresa con la incorporación de tecnologías que contribuyan a una gestión energética más eficiente, sostenible y confiable.

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    Infografía
    Jonathan Goti y Jessé Contreras ejecutivos de GoodWe. (FUENTE EXTERNA)

    Portafolio de soluciones

    Durante la jornada, Jonathan Goti y Jessé Contreras, representantes de GoodWe, presentaron el portafolio de soluciones de la marca, explicando las ventajas de sus inversores híbridos, sistemas de almacenamiento con baterías de litio y otras tecnologías diseñadas para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

    • Además, abordaron aspectos como la funcionalidad de los equipos, su garantía y el valor que representan como inversión para quienes buscan mayor independencia y eficiencia energética.

    Con más de 41 años de experiencia, Electrocontrol continúa fortaleciendo su propuesta de valor con soluciones respaldadas por marcas de reconocimiento internacional, reafirmando su compromiso de acompañar el desarrollo de una infraestructura energética más eficiente y sostenible en República Dominicana.

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