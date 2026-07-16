Más de 3,500 corredores convierten el Santo Domingo Corre 10K 2026 en una gran fiesta deportiva

Los ganadores de la categoría Masculino de la décima cuarta edición del Santo Domingo Corre 10K 2026 fueron: Andrews Montilla, José Ramón Gratero y Jilberto Santana ( FUENTE EXTERNA )

Más de 3,500 corredores de todas las edades participaron en la décima cuarta edición del Santo Domingo Corre 10K 2026, consolidando esta competencia como una de las carreras recreativas y competitivas de mayor convocatoria del país.

En la jornada, Soranyi Rodríguez y Andrews Montilla se alzaron con los máximos honores en las categorías overall femenina y masculina, respectivamente.

Con salida y meta en el Obelisco de Santo Domingo, los participantes recorrieron un circuito de 10 kilómetros a lo largo del Malecón de Santo Domingo, avanzando cinco kilómetros por la autopista 30 de mayo y retornando al punto de partida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/ganadoras-femenina-soranyi-rodriguez-viajeisy-jimenez-y-natasha-mendez-2-5ee76755.jpg Ganadoras de la categoría Femenina: Soranyi Rodriguez, Viajeisy Jiménez y Natasha Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/el-obelisco-de-sd-punto-de-salida-y-llegada-de-los-corredores-a6b55721.jpg El Obelisco de SD punto de salida y llegada de los corredores. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/escarlen-heredia-junto-a-su-familia-71fef8e4.jpg Escarlen Heredia junto a su familia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/marlenny-pena-junto-a-alex-cozta-y-pamela-zumba-23842d8f.jpg Marlenny Peña junto a Alex Cozta y Pamela Zumba. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/rosa-iris-marte-heredia-6986eb28.jpg Rosa Iris Marte Heredia. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Conquistando la segunda medalla de la Serie SDC 2026, inspirada este año en el Palacio Nacional, el evento fue organizado por Santo Domingo Corre, con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, y contó con la presencia de sus principales directivos:

Modesto Reyes, presidente.

Samuel Núñez, vicepresidente.

Marlenny Peña , directora general.

, directora general. Karla Martín, directora de Medios Digitales.

En la categoría overall femenina, junto a Soranyi, resultaron ganadoras en el segundo y tercer lugar Viajeisy Jiménez y Natasha Méndez, respectivamente; y en la rama masculina, acompañaron a Andrews Montilla en el podio, José Ramón Gratero, en la segunda posición, y Jilberto Santana Manzano, en el tercer lugar.

Además de sus medallas, los tres primeros lugares de ambas categorías recibieron premios en metálico de RD$50,000, RD$30,000 y RD$20,000, respectivamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/dalberto-suarez-y-su-acompanante-cf2bf085.jpg Dalberto Suarez y su acompañante. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/juan-sebastian-grisales-11d15442.jpg Juan Sebastian Grisales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/a-de-la-cruz-maldonado-de-10-anos-participo-en-los-10k-7492c3d2.jpg Juan Sebastian Grisales. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Confianza de los corredores

Marlenny Peña, directora general de Santo Domingo Corre, agradeció la confianza depositada por los corredores, las instituciones del Estado y las empresas auspiciadoras, cuyo respaldo ha sido determinante para el crecimiento y la consolidación de este evento deportivo.

"Santo Domingo Corre es mucho más que una carrera. Es un espacio que promueve la salud, el bienestar y la integración familiar, al tiempo que fortalece la cultura del deporte en nuestro país. Nos emociona ver cómo, año tras año, miles de personas hacen suyo este evento y cómo contamos con el respaldo de patrocinadores, instituciones y voluntarios que hacen posible esta gran celebración del atletismo", expresó Marlenny.

Con catorce ediciones celebradas, Santo Domingo Corre 10K continúa consolidándose como una plataforma que fomenta estilos de vida saludables, impulsa la práctica deportiva y reúne cada año a miles de atletas élite, corredores aficionados y familias completas en una experiencia que trasciende la competencia.