×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo Corre 10K 2026
Santo Domingo Corre 10K 2026

Más de 3,500 corredores convierten el Santo Domingo Corre 10K 2026 en una gran fiesta deportiva

Con salida y meta en el Obelisco de Santo Domingo, los participantes recorrieron un circuito de 10 kilómetros a lo largo del Malecón de Santo Domingo

    Expandir imagen
    Más de 3,500 corredores convierten el Santo Domingo Corre 10K 2026 en una gran fiesta deportiva
    Los ganadores de la categoría Masculino de la décima cuarta edición del Santo Domingo Corre 10K 2026 fueron: Andrews Montilla, José Ramón Gratero y Jilberto Santana (FUENTE EXTERNA)

    Más de 3,500 corredores de todas las edades participaron en la décima cuarta edición del Santo Domingo Corre 10K 2026, consolidando esta competencia como una de las carreras recreativas y competitivas de mayor convocatoria del país.

    En la jornada, Soranyi Rodríguez y Andrews Montilla se alzaron con los máximos honores en las categorías overall femenina y masculina, respectivamente.

    Con salida y meta en el Obelisco de Santo Domingo, los participantes recorrieron un circuito de 10 kilómetros a lo largo del Malecón de Santo Domingo, avanzando cinco kilómetros por la autopista 30 de mayo y retornando al punto de partida.

    Expandir imagen
    Ganadoras de la categoría Femenina: Soranyi Rodriguez, Viajeisy Jiménez y Natasha Méndez.
    Ganadoras de la categoría Femenina: Soranyi Rodriguez, Viajeisy Jiménez y Natasha Méndez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El Obelisco de SD punto de salida y llegada de los corredores.
    El Obelisco de SD punto de salida y llegada de los corredores. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Escarlen Heredia junto a su familia.
    Escarlen Heredia junto a su familia. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Marlenny Peña junto a Alex Cozta y Pamela Zumba.
    Marlenny Peña junto a Alex Cozta y Pamela Zumba. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Rosa Iris Marte Heredia.
    Rosa Iris Marte Heredia. (FUENTE EXTERNA)

      Conquistando la segunda medalla de la Serie SDC 2026, inspirada este año en el Palacio Nacional, el evento fue organizado por Santo Domingo Corre, con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, y contó con la presencia de sus principales directivos:

      • Modesto Reyes, presidente.
      • Samuel Núñez, vicepresidente.
      • Marlenny Peña, directora general.
      • Karla Martín, directora de Medios Digitales.  

      En la categoría overall femenina, junto a Soranyi, resultaron ganadoras en el segundo y tercer lugar Viajeisy Jiménez y Natasha Méndez, respectivamente; y en la rama masculina, acompañaron a Andrews Montilla en el podio, José Ramón Gratero, en la segunda posición, y Jilberto Santana Manzano, en el tercer lugar.

      Además de sus medallas, los tres primeros lugares de ambas categorías recibieron premios en metálico de RD$50,000, RD$30,000 y RD$20,000, respectivamente.

      Expandir imagen
      Dalberto Suarez y su acompañante.
      Dalberto Suarez y su acompañante. (FUENTE EXTERNA)
      Expandir imagen
      Juan Sebastian Grisales.
      Juan Sebastian Grisales. (FUENTE EXTERNA)
      Expandir imagen
      Juan Sebastian Grisales.
      Juan Sebastian Grisales. (FUENTE EXTERNA)

        Confianza de los corredores

        Marlenny Peña, directora general de Santo Domingo Corre, agradeció la confianza depositada por los corredores, las instituciones del Estado y las empresas auspiciadoras, cuyo respaldo ha sido determinante para el crecimiento y la consolidación de este evento deportivo.

        "Santo Domingo Corre es mucho más que una carrera. Es un espacio que promueve la salud, el bienestar y la integración familiar, al tiempo que fortalece la cultura del deporte en nuestro país. Nos emociona ver cómo, año tras año, miles de personas hacen suyo este evento y cómo contamos con el respaldo de patrocinadores, instituciones y voluntarios que hacen posible esta gran celebración del atletismo", expresó Marlenny.

        Con catorce ediciones celebradas, Santo Domingo Corre 10K continúa consolidándose como una plataforma que fomenta estilos de vida saludables, impulsa la práctica deportiva y reúne cada año a miles de atletas élite, corredores aficionados y familias completas en una experiencia que trasciende la competencia.

        TEMAS -

          Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.