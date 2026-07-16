Puerto Bahía celebra Marina Weekend con una noche inolvidable junto a A Dos Velas

La primera edición de Puerto Bahía Marina Weekend reunió en la Bahía de Samaná a propietarios, navegantes, pescadores e invitados para disfrutar de un fin de semana dedicado al mar, la música y la vida frente a la marina.

Más allá de su agenda deportiva, que incluyó la Bannister´s Cup Regatta y el Puerto Bahía Open Fishing Tournament, el evento se convirtió en una celebración del estilo de vida náutico, combinando encuentros sociales, camaradería y experiencias memorables en uno de los destinos más especiales del Caribe.

Entre los resultados más destacados del fin de semana, Lady M, Xommos y La Novia, capitaneadas por Joan Rodríguez, Jorge Abréu Abud y George Coutú, figuraron entre los ganadores de la Bannister´s Cup Regatta.

En pesca, Grace, capitaneada por Domingo Viyella, obtuvo el máximo reconocimiento del Puerto Bahía Open, seguida por Peggy Sue, capitaneada por Ricardo Brugal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/pilly-sebelen-eduardo-valdez-ana-maria-marranzini-gina-capano-eliza-abreu-51387e00.jpg Pilly Sebelén, Eduardo Valdéz, Ana María Marranzini, Gina Capano y Eliza Abréu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/jose-rafael-espaillat-leonor-gautier-anie-felipe-y-tany-mendez-1483ec5b.jpg Jose Rafael Espaillat, Leonor Gautier, Anie Felipe y Tany Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/ana-bancalari-carola-garcia-bisono-juan-jose-bancalari-dd9f8571.jpg Jose Rafael Espaillat, Leonor Gautier, Anie Felipe y Tany Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/jose-luis-nunez-yovanny-de-nunez-y-johnny-nunez-9bc3bade.jpg Jose Luis Nuñez, Yovanny de Nunez y Johnny Nuñez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/virginia-de-modesto-y-jhonny-modesto-99af6e2f.jpg Virginia de Modesto y Jhonny Modesto. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Agenda social

Como parte de la agenda social del fin de semana, se celebró The Captain´s Pour en Azimut Café, una experiencia creada en colaboración con IBI Nautical Group que reunió a invitados, propietarios y participantes en un ambiente íntimo frente a la marina, con una propuesta de coctelería premium a cargo de Ron Brugal 1888.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados del fin de semana fue el concierto íntimo de la agrupación española A Dos Velas. En la Plaza de la Marina, vestida para la ocasión frente al mar, el grupo ofreció una presentación llena de emoción que conquistó al público desde las primeras canciones.

Rodeados de veleros, yates y el inconfundible paisaje de la Bahía de Samaná, los asistentes disfrutaron de un repertorio que incluyó sus grandes éxitos, entre ellos Con la gente que me gusta, Qué tal te va sin mí, Cosas pequeñas y Abrázame.

La noche reunió a propietarios, participantes e invitados en un ambiente cálido y elegante, reafirmando la capacidad de Puerto Bahía para acoger experiencias sociales y artísticas de primer nivel frente al mar.

Más que un evento, Marina Weekend se presentó como una celebración del mar, de los encuentros entre amigos y de esas experiencias que, como las canciones de A Dos Velas, permanecen siempre en la memoria.