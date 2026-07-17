Presentan nuevo equipo de Trasplante Renal en la Clínica Corazones Unidos

Freddy Mejía Olivo, José Alejandro Mata, Víctor Cuello, Ana Carolina de la Cruz, Víctor Átala y Pablo Mateo. ( FUENTE EXTERNA )

Con el firme propósito de transformar vidas, devolver la esperanza y brindar una nueva oportunidad a los pacientes que luchan diariamente contra la enfermedad renal, se anunció formalmente la conformación del nuevo equipo médico de la Unidad de Trasplante Renal de la Clínica Corazones Unidos (UTR-CCU).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/foto-1-chantal-mateo--rommy-grullon-y-diana-germosen-643bc2bc.jpg Chantal Mateo , Rommy Grullon y Diana Germosen. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/foto-9-jose-encarnacion-y-agustin-iglesias-937e8c9a.jpg José Encarnación y Agustín Iglesias. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Este proyecto de salud de alto nivel está integrado por un equipo multidisciplinario de cinco destacados profesionales y especialistas de la medicina como los doctores:

José Alejandro Mata , Cirujano Bariático y de Trasplante Renal , quien asume el rol de Coordinador quirúrgico .

, Cirujano Bariático y de , quien asume el rol de . Ana Carolina de la Cruz , Nefróloga y especialista en Trasplante Renal , quien se desempeña como Coordinadora Clínica .

, Nefróloga y , quien se desempeña como . Pedro Antonio Peña Suriel , Cirujano General, especialista Hepato-bilio-pancreático y en trasplante de órganos Abdominales .

, Cirujano General, especialista Hepato-bilio-pancreático y en . Freddy Mejía Olivo , Nefrólogo, y especialista en Trasplante Renal .

, Nefrólogo, y . Pablo Mateo, Cirujano Urólogo, especialista en Uro–oncología, Implante de prótesis de pene y Trasplante Renal.

Padecimientos urgentes

Durante la presentación, el doctor Pablo Mateo destacó la urgencia de atender estos padecimientos.

"La enfermedad renal es la pérdida parcial o total de la función parcial de la función de los riñones para filtrar los desechos y el exceso de líquidos en la sangre. Puede ser esta, aguda (repentina y reversible) o crónica (progresiva y potencialmente irreversible). La diabetes y la hipertensión arterial son sus causas principales", comentó.

Por su parte, los demás especialistas que integran la unidad médica señalaron que la elección de la Clínica Corazones Unidos como sede para este proyecto se fundamenta en la alta profesionalidad y la inquebrantable ética que han caracterizado a la institución a través de los años.