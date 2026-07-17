Miel Mi Campito obtiene reconocimiento en el Taste Institute de Bruselas con Medalla de Sabor

Este galardón representa un importante respaldo a la calidad, autenticidad y excelencia de Miel Mi Campito, cuya producción se caracteriza por el compromiso con las buenas prácticas apícolas y el respeto por los procesos naturales que permiten ofrecer una miel de sabor excepcional, destacó Francia Santana, emprendedora y apicultora de Miel Mi Campito.

El Taste Institute reúne cada año a un panel de chefs entre ellos galardonados con estrellas Michelin y sommeliers de renombre internacional, quienes realizan evaluaciones sensoriales mediante degustaciones a ciegas.

Durante este proceso se analizan aspectos fundamentales como el sabor, el aroma, la textura, la apariencia y la impresión general del producto, siguiendo una metodología objetiva e independiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/el-reconocimiento-otortgado-por-el-instituto-de-bruselas-a-la-miel-mi-campito-c521b48e.jpeg El reconocimiento otortgado por el Instituto de Bruselas a la Miel Mi Campito. (FUENTE EXTERNA)

Santana señalo que, obtener una Medalla al Sabor significa que el producto ha alcanzado un nivel sobresaliente de calidad sensorial, diferenciándose por ofrecer una experiencia gastronómica que cumple con los más altos estándares internacionales.

Este reconocimiento es ampliamente valorado por productores, distribuidores y consumidores, ya que constituye una garantía de excelencia respaldada por expertos del sector.

Para Miel Mi Campito, esta distinción representa el fruto del esfuerzo continuo por ofrecer una miel pura, natural y de calidad superior, elaborada con dedicación desde la República Dominicana. Asimismo, fortalece el posicionamiento de la marca en mercados nacionales e internacionales, demostrando que los productos dominicanos pueden competir y destacarse entre los mejores del mundo.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la excelencia. Cada frasco de Miel Mi Campito refleja el trabajo de nuestros apicultores, el cuidado de nuestras abejas y la riqueza de nuestros ecosistemas. Esta medalla nos impulsa a seguir llevando un producto de calidad excepcional a nuestros consumidores", expresó la empresa.

Con esta distinción internacional, Miel Mi Campito reafirma su misión de promover la apicultura responsable, contribuir al desarrollo sostenible del sector y llevar el sabor auténtico de la miel dominicana a escenarios de reconocimiento mundial.

Acerca de Miel Mi Campito

Miel Mi Campito es una marca dominicana dedicada a la producción y comercialización de miel natural de alta calidad. Su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia le ha permitido consolidarse como una referencia en el sector apícola, ofreciendo productos que destacan por su pureza, sabor y origen.