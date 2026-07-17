Sirena invita a las familias a "soñar en grande" con el inicio de su temporada escolar

A casa llena de energía y con un mensaje que combinó motivación, educación y apoyo a las familias dominicanas, Sirena dio inicio a su temporada escolar bajo el lema "La única tarea sea soñar en grande".

En Sirena Churchill se dieron a conocer los detalles que acompañarán esta propuesta de temporada. Fue aquí donde Carmen Julia Ángeles, directora ejecutiva de Mercadeo de Sirena , exhortó a los niños a pensar sin límites sobre su futuro y a visualizar las metas que desean alcanzar.

"Cuando soñamos en grande se nos abre un mundo de posibilidades y también aportamos al país", expresó la ejecutiva, al tiempo que motivó a los presentes a imaginarse como médicos, ingenieros, arquitectos, creadores de contenido o cualquier otra profesión que despierte sus aspiraciones.

Como parte de la campaña, la cadena comercial presentó el "Lápiz de la Suerte", un símbolo que estará presente en activaciones especiales en todas las tiendas Sirena durante la temporada escolar.

La iniciativa estará acompañada de descuentos, promociones y ofertas, entre ellas la segunda unidad a mitad de precio en productos seleccionados para facilitar las compras de las familias.

Ángeles agradeció la confianza que, durante años, han depositado los clientes en Sirena para adquirir los artículos escolares de sus hijos y reafirmó el compromiso de la empresa de continuar ofreciendo una propuesta accesible y variada para el regreso a las aulas.

"Queremos que todo lo que necesiten lo consigan aquí en Sirena. Vamos a seguir comprometidos con entregarles eso que andan buscando", afirmó.

Servicios gratuitos y artículos en ofertas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/18/whatsapp-image-2026-07-17-at-70915-pm-678a5670.jpeg Durante la actividad las familias disfrutaron de degustaciones, pintacaritas, colorearon y participaron de rifas. (DIARIO LIBRE)

La campaña estará vigente del 17 de julio al 31 de agosto de 2026 y busca transformar la experiencia de compra de útiles escolares en un momento grato y sin preocupaciones, colocando a los estudiantes en el centro de la historia.

Como parte de esta experiencia, la Ruta del Lápiz de la Suerte recorrerá las principales tiendas del país en horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Además de las promociones comerciales, Carmen Julia Ángeles anunció que ofrecerá forrado gratuito de libros escolares en sus tiendas de la avenida Winston Churchill, San Isidro y Santiago, un servicio pensado para aliviar una de las tareas habituales de las familias durante la preparación del nuevo año escolar.

El inicio oficial de la temporada se celebrará con dos grandes eventos:

Santo Domingo (Tienda Churchill): viernes 17 de julio a las 6:00 p.m.

viernes 17 de julio a las 6:00 p.m. Santiago (Tienda Embrujo): viernes 24 de julio.

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