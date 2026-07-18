×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Corales Puntacana Championship
Corales Puntacana Championship

Solo Fernández ofrece concierto en Puntacana Food Fest Corales Edition

La experiencia, que forma parte del Corales Puntacana Championship, se complementó con una amplia selección de propuestas gastronómicas, pensadas para todos los gustos

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
Expandir imagen
Solo Fernández ofrece concierto en Puntacana Food Fest Corales Edition
Integrantes de la banda dominicana Solo Fernández. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)

Como parte de la agenda de entretenimiento del Corales Puntacana Championship, la banda Solo Fernández fue la encargada de poner el ritmo la noche de este sábado en el Puntacana Food Fest Corales Edition.

La agrupación dominicana ofreció un concierto que conectó de inmediato con un público en su mayoría joven, que acompañó cada canción con aplausos y coreó buena parte del repertorio.

Expandir imagen
La banda hizo un recorrido por sus temas más conocidos.
La banda hizo un recorrido por sus temas más conocidos. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)
Expandir imagen
La agrupación conquistó especialmente al público jóven.
La agrupación conquistó especialmente al público jóven. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)

    La presentación incluyó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "Magia", "Error", "Rompecabezas", "Quiero conocerte", "Solo tú" y "Viceversa".

    Al finalizar el concierto, la celebración continuó con las mezclas de varios DJ, que prolongaron la celebración durante el resto de la noche.

    El Puntacana Food Fest Corales Edition complementó la experiencia con una amplia selección de propuestas gastronómicas, pensadas para todos los gustos.

    Mientras unos hacían una pausa para degustar diferentes platos, otros aprovechaban las áreas de entretenimiento, donde no faltaron las partidas de dominó, los retos en las mesas de ping pong y los simuladores de carreras de autos.

    La programación artística comenzó el viernes 17 con la actuación de Transfusión, que compartió escenario con Riccie Oriach y Laura Rivera.

    Durante toda esta semana, el ambiente festivo ha estado presente cada día con sesiones de DJ en vivo, brindis, experiencias de compra y diferentes activaciones que han enriquecido la visita de quienes asisten al torneo.

    Expandir imagen
    Diego Touriñan, Ámbar Prats, Gema Prats y Marcelo Meneses.
    Diego Touriñan,Ámbar Prats, Gema Prats y Marcelo Meneses. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Anastasia Savicheva, Natalia Shalimova y Zakharova Svetlana.
    Anastasia Savicheva, Natalia Shalimova y Zakharova Svetlana. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Aleidy Rosario, Carolina Morel y Radibel Almonte.
    Aleidy Rosario, Carolina Morel y Radibel Almonte. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Cristian Olivier, Abel Castillo y Jeremy Encarnación.
    Cristian Olivier, Abel Castillo y Jeremy Encarnación. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Maty Pillier, Aslyn Taveras y Nataliia Danilina.
    Maty Pillier, Aslyn Taveras y Nataliia Danilina. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE)

      Más

      • El Corales Puntacana Championship, único torneo oficial del PGA Tour que se celebra en República Dominicana, llega este domingo 19 de julio al cierre de su novena edición en el campo Corales de Puntacana Resort. 
      TEMAS -
      • Compartir por Twitter

      Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.