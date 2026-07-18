Solo Fernández ofrece concierto en Puntacana Food Fest Corales Edition

Integrantes de la banda dominicana Solo Fernández. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE )

Como parte de la agenda de entretenimiento del Corales Puntacana Championship, la banda Solo Fernández fue la encargada de poner el ritmo la noche de este sábado en el Puntacana Food Fest Corales Edition.

La agrupación dominicana ofreció un concierto que conectó de inmediato con un público en su mayoría joven, que acompañó cada canción con aplausos y coreó buena parte del repertorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-2-d92fa2d4.jpg La banda hizo un recorrido por sus temas más conocidos. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-2182c5dd.jpg La agrupación conquistó especialmente al público jóven. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) ‹ >

La presentación incluyó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "Magia", "Error", "Rompecabezas", "Quiero conocerte", "Solo tú" y "Viceversa".

Al finalizar el concierto, la celebración continuó con las mezclas de varios DJ, que prolongaron la celebración durante el resto de la noche.

El Puntacana Food Fest Corales Edition complementó la experiencia con una amplia selección de propuestas gastronómicas, pensadas para todos los gustos.

Mientras unos hacían una pausa para degustar diferentes platos, otros aprovechaban las áreas de entretenimiento, donde no faltaron las partidas de dominó, los retos en las mesas de ping pong y los simuladores de carreras de autos.

La programación artística comenzó el viernes 17 con la actuación de Transfusión, que compartió escenario con Riccie Oriach y Laura Rivera.

Durante toda esta semana, el ambiente festivo ha estado presente cada día con sesiones de DJ en vivo, brindis, experiencias de compra y diferentes activaciones que han enriquecido la visita de quienes asisten al torneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-3-abe6fbb1.jpg Diego Touriñan,Ámbar Prats, Gema Prats y Marcelo Meneses. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-4-c77879f4.jpg Anastasia Savicheva, Natalia Shalimova y Zakharova Svetlana. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-6-8cf78b57.jpg Aleidy Rosario, Carolina Morel y Radibel Almonte. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-7-8c6d4e87.jpg Cristian Olivier, Abel Castillo y Jeremy Encarnación. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/19/solo-5-40619e1f.jpg Maty Pillier, Aslyn Taveras y Nataliia Danilina. (SAMIL MATEO DOMINICI/DIARIO LIBRE) ‹ >

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El Corales Puntacana Championship, único torneo oficial del PGA Tour que se celebra en República Dominicana, llega este domingo 19 de julio al cierre de su novena edición en el campo Corales de Puntacana Resort.

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