Casa Corona abre sus puertas al verano

Bajo el concepto global This is Living y el llamado local El Mar is Calling, la Casa Corona ha regresado para invitar a desconectar del ritmo acelerado del día a día.

Tras el éxito de su edición anterior, la marca traslada Casa Corona a la costa de Boca Chica, dentro de Vuelve a la Vida en el Mar, consolidando este escenario como el punto de encuentro para quienes buscan vivir el verano frente al mar.

La iniciativa se lanzó oficialmente el pasado fin de semana, y abre sus puertas al público durante tres fines de semana consecutivos: 18 y 19 de julio, 25 y 26 de julio, y 1 y 2 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/16-casa-corona-en-el-mar-15202d7c.jpg Ambiente en la inauguración. (FUENTE EXTERNA)

En esta nueva entrega Cervecería Nacional Dominicana, junto a su marca Corona, reafirma su apuesta por la innovación, creando experiencias que evolucionan. Es una edición que vuelve a República Dominicana con una propuesta renovada que invita a desconectarse del ritmo cotidiano

"En Cervecería Nacional Dominicana creemos que las grandes marcas mantienen su relevancia cuando evolucionan junto a las personas. Casa Corona refleja esa visión: una experiencia que lleva la esencia de Corona más allá del producto para conectar con nuevas formas de compartir y disfrutar, sin perder aquello que hace única a la marca", expresó Juan Francisco Álvarez, vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional Dominicana.

Bajo este escenario, Casa Corona se establece como el refugio predilecto para quienes buscan vivir el verano sin prisas, en un entorno diseñado para promover la libertad, el optimismo y el reencuentro humano.

Cada espacio ha sido conceptualizado por Cerveza Corona para ofrecer una experiencia inmersiva. Con esta edición, Casa Corona se consolida como un refugio para quienes buscan vivir el verano sin prisas, en un ambiente pensado para compartir, descubrir y disfrutar de cada momento junto al mar.

Entretenimiento y bienestar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/17-casa-corona-en-el-mar-19b19531.jpg Casa Corona en el Mar. (FUENTE EXTERNA)

Las mañanas están dedicadas al bienestar con sesiones de Kalma Power Flow y SUP Pilates, mientras que la propuesta gastronómica y de coctelería está a cargo del equipo de Vuelve a la Vida en el Mar.

La moda también tiene un espacio destacado con la presentación de la colección "El Río", de la diseñadora dominicana Maylé Vásquez.

Al caer la tarde, la música toma protagonismo con una curaduría de artistas nacionales e internacionales.

El lineup está integrado por VXSION (Brasil), Conrad Wittkop, Arialdo AP, Bubu Vega, MKNI, Bobache, Dylan C, Jordy Sánchez, DJ Sesso, Techy Fatule y Martín Domene, quienes acompañan cada jornada con una programación que va desde el sunset hasta la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/8-nicole-marie-betances-pablo-soto-y-marcelle-de-moya-dbca371f.jpg Nicole Marie Betances, Pablo Soto y Marcelle de Moya. (FUENTE EXTERNA)

Para brindar mayor comodidad, toda la operación es 100 % cashless, permitiendo a los asistentes realizar sus consumos de forma ágil mediante códigos QR.

El acceso a Casa Corona es mediante registro previo en casacoronard.com. El aforo es limitado, por lo que los interesados deben asegurar su acceso digital antes de cada fin de semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/7-jose-miguel-guerrero-y-jean-nunez-44511ff8.jpg José Miguel Guerrero y Jean Núñez. (FUENTE EXTERNA)