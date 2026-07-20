Cervecería Nacional Dominicana celebra su Feria de Proveedores 2026

Representantes de Cervecería Nacional Dominicana junto a Gianna Franjul, viceministra del MICM, y Mario Pujols de la AIRD. ( FUENTE EXTERNA )

Cervecería Nacional Dominicana celebró su Feria de Proveedores 2026, un espacio que reunió a empresas de distintos sectores interesadas en presentar soluciones, fortalecer relaciones comerciales e identificar nuevas oportunidades para integrarse a la cadena de valor de la casa cervecera.

La jornada contó con la participación de más 40 empresas expositoras, entre nuevos proveedores y aliados comerciales, quienes presentaron productos, servicios, tecnologías y propuestas orientadas a responder a las necesidades de diferentes áreas de la compañía.

Cada año, Cervecería Nacional Dominicana destina alrededor de RD$25,000 millones a la contratación de bienes y servicios, impulsando la actividad económica de cientos de empresas que forman parte de su cadena de valor.

"La respuesta de las empresas participantes demuestra la capacidad que existe en el país para desarrollar soluciones que aporten valor a nuestra operación. Con esta feria seguimos fortaleciendo relaciones de largo plazo con empresas que crecen junto a nosotros y contribuyen al desarrollo económico de República Dominicana", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Intercambios directos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/gianna-franjul-viceministra-de-desarrollo-industrial-del-micm-junto-a-representantes-de-cerveceria-nacional-dominicana-en-recorrido-guiado-por-la-feria-de-proveedores-2026jpg-1ba2f444.jpeg Gianna Franjul, viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, junto a representantes de Cervecería Nacional Dominicana en recorrido guiado por la Feria de Proveedores 2026.JPG (FUENTE EXTERNA)

Durante las empresas participantes presentaron sus propuestas ante cientos de asistentes de equipos internos de Cervecería, incluyendo Marketing, Logística, Legal, Seguridad, Revenue, Recursos Humanos, Tecnología y otras áreas vinculadas a la operación de la compañía. Estos espacios facilitaron el intercambio directo entre las empresas participantes y los equipos responsables de evaluar futuras oportunidades de colaboración.

El acto de apertura contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Gianna Franjul; y el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín; así como representantes de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y otros representantes del sector productivo nacional.

La Feria de Proveedores forma parte de las iniciativas con las que la compañía cervecera fortaleciendo una red empresarial que impulsa empleo, inversión y crecimiento económico en todo el país, convencida de que las mejores oportunidades surgen cuando empresas de distintos tamaños y sectores trabajan juntas para construir una economía más competitiva, innovadora y sostenible.

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