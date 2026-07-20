Felicia Guzmán comparte las claves para comunicar con seguridad y propósito

Felicia Guzmán, especialista en oratoria y presencia escénica, durante su presentación en Funglode. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebró la conferencia "Comunicación oral y presencia escénica para una comunicación efectiva", impartida por la mentora en oratoria Felicia Guzmán, quien ofreció herramientas prácticas y fundamentos científicos para fortalecer las habilidades comunicativas en los ámbitos profesional, académico y personal.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Catherine Florentino, directora de Actividades Formativas de Funglode y coordinadora de los Premios Funglode, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de crear espacios de formación que impulsen el desarrollo de competencias esenciales para el crecimiento profesional.

Con más de dos décadas de experiencia en educación y comunicación oral, Guzmán centró su exposición en la necesidad de comunicar con claridad, empatía y propósito.

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Y explicó que una comunicación efectiva trasciende las palabras y depende también del uso de la voz, el lenguaje corporal, la estructura del mensaje y la capacidad para gestionar las emociones.

Uno de los momentos más destacados de la conferencia llegó cuando desmontó uno de los mitos más comunes sobre hablar en público.

"No existe el pánico escénico; lo que existe es un cerebro que nos está diciendo que necesita más preparación", afirmó, al explicar que el nerviosismo es una respuesta natural del organismo que puede transformarse mediante el entrenamiento y la práctica constante.

La comunicación comienza antes de hablar

Durante su intervención, la especialista abordó el funcionamiento del cerebro en los procesos comunicativos y explicó el papel que desempeñan las áreas de Broca y Wernicke en la producción y comprensión del lenguaje.

Asimismo, describió cómo el estrés afecta al organismo cuando se enfrenta a una audiencia y compartió estrategias para controlarlo, entre ellas ejercicios de respiración, técnicas de dicción, pausas estratégicas y una postura corporal adecuada.

Guzmán también compartió una experiencia personal que marcó su trayectoria. Recordó que durante su juventud enfrentó dificultades de lectura, dislexia y problemas de pronunciación, desafíos que logró superar gracias a la disciplina, la lectura constante y el entrenamiento diario, hasta convertirse en una referente en oratoria y presencia escénica.

En ese contexto, invitó a los asistentes a desarrollar el hábito de la lectura como una herramienta fundamental para ampliar el pensamiento, enriquecer el vocabulario y fortalecer el discurso. "El primer canal de comunicación es el cuerpo; luego vienen las palabras", señaló, destacando que la audiencia interpreta tanto lo que observa como lo que escucha.

La conferencista también reflexionó sobre el impacto del lenguaje en las relaciones humanas, al subrayar que la comunicación debe ejercerse con responsabilidad y empatía.

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Para ella la elección de las palabras puede influir en la percepción, la autoestima y la respuesta emocional de las personas, por lo que recomendó utilizar un lenguaje capaz de generar confianza y construir vínculos positivos.

Como parte de su exposición, compartió recomendaciones prácticas para mejorar la comunicación en público, entre ellas organizar previamente las ideas, adaptar el mensaje al perfil de la audiencia, emplear analogías que faciliten la comprensión, ensayar cada presentación, sustituir las muletillas por pausas conscientes y fortalecer la escucha activa como parte esencial del proceso comunicativo.

La jornada concluyó con un intercambio de preguntas y experiencias entre los asistentes, quienes profundizaron junto a la especialista en estrategias para fortalecer el liderazgo, la comunicación interpersonal y la capacidad de influir positivamente en distintos escenarios.

Con esta conferencia, Funglode reafirmó su compromiso con la formación continua y la creación de espacios académicos orientados al desarrollo de competencias profesionales y humanas, promoviendo una comunicación más efectiva, ética y transformadora.



