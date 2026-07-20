Montblanc presenta su nueva fragancia Legend Elixir

La Tienda Prestige realizó el lanzamiento oficial en República Dominicana de la nueva fragancia masculina "Legend Elixir" de Montblanc.

El evento fue celebrado en su tienda ubicada en el centro comercial BlueMall, en un ambiente en el que los invitados se llevaron la primicia de la nueva propuesta olfativa de la reconocida casa matriz.

La presentación permitió a los asistentes experimentar de primera mano la evolución de un clásico contemporáneo que redefine la presencia y elegancia masculina.

La nueva apuesta, Legend Elixir, lanzada a nivel mundial en este 2026, es descrita como el "elixir de la ambición". Montblanc reinterpreta su icónica fragancia con una versión más profunda, magnética y contemporánea del hombre Legend.

Esta obra maestra de la familia olfativa Oriental Fougère fue creada magistralmente por los célebres perfumistas Antoine Maisondieu y Guillaume Flavigny.

"Con Legend Elixir, Montblanc nos entrega una herramienta de seducción y presencia inigualable. Su imponente frasco plateado refleja el lujo y la audacia de su interior. Nos llena de orgullo ser la sede elegida en República Dominicana para compartir esta experiencia sensorial con nuestro público".

La composición de la fragancia es un viaje aromático que cautiva desde el primer instante. Combina una frescura vibrante con acordes intensos que garantizan una estela duradera.

Perfil olfativo

Notas de Salida: Frescura de lavanda, cardamomo, pimienta rosa, bergamota y toronja.

Notas de Corazón: Carácter aromático con canela, la exclusiva nota de Pomarose, iris y salvia esclarea.

Notas de Fondo: Fuerza y profundidad con acordes de cuero, maderas, Ambrofix, vainilla, benjuí y ládano.

La nueva fragancia Montblanc Legend Elixir ya se encuentra disponible para el público dominicano en las instalaciones de Tienda Prestige en BlueMall, invitando a todos los caballeros a descubrir la nueva intensidad de una leyenda en la alta perfumería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/arlyne-medina-y-cesar-gomez-13383b3f.jpg Arlyne Medina y César Gómez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/randel-montas-y-jean-nunez-ac9311ed.jpg Randel Montas y Jean Nñez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/pablo-soto-y-pablo-soto-2318e544.jpg Pablo Soto y Pablo Soto. (FUENTE EXTERNA) ‹ >