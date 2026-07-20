Empresa Nice To Meet You celebra 15 años

Claudia Brugal solo imaginaba espacios, elegía flores y pensaba cómo un detalle podía transformar una ocasión especial en un recuerdo imborrable. Hoy, esa visión se ha convertido en Nice To Meet You, una de las firmas dominicanas dedicadas al diseño y producción de eventos, que celebra su trayectoria mirando hacia el futuro.

En el marco de su 15 aniversario, la empresa presentó oficialmente su nueva plataforma digital, un paso con el que busca fortalecer su propuesta de valor para clientes nacionales e internacionales y consolidar una etapa marcada por la innovación y la especialización.

Durante el acto conmemorativo, Claudia Brugal, fundadora y directora creativa de la firma, recordó que el proyecto nació impulsado por una ilusión de crear experiencias que trascendieran la organización de un evento.

"Cuando inicié este proyecto no imaginaba todo lo que estaba por venir; solo tenía una enorme ilusión por crear. Me emocionaba imaginar un espacio antes de que existiera, elegir las flores perfectas o pensar cómo cada detalle podía transformar una celebración en un recuerdo distinto", expresó.

Con el paso del tiempo, explicó, comprendió que el verdadero propósito de la empresa iba más allá de la logística.

"Entendí que nuestro trabajo nunca solo se trató de organizar eventos; se trataba de acompañar historias, celebrar logros y crear experiencias que conectaran con las personas desde la emoción, la creatividad y la atención al detalle", afirmó.

Divisiones especializadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/130726-nice-to-meet-you---foto-juan-guio-7-a2b5065c.jpg Fue un encuentro íntimo en el restaurante Pepperoni. (JUAN GUIO)

Como parte de esta nueva etapa, Nice To Meet You presentó una estructura organizacional integrada por cuatro divisiones especializadas, diseñada para responder a las distintas necesidades del mercado.

La propuesta incluye Nice Corp, enfocada en eventos corporativos; Nice Wedding, especializada en bodas; Nice Party, dedicada a celebraciones sociales; y Nice Christmas, concebida para el diseño y producción de experiencias navideñas.

La empresa también dio a conocer el Mini Planner de Nice To Meet You, una herramienta inspirada en la filosofía de cercanía, creatividad y servicio que ha acompañado a la marca desde sus inicios.

Con más de 500 clientes atendidos durante sus 15 años de trayectoria, la firma apuesta ahora por ampliar su alcance mediante herramientas digitales y una oferta más segmentada.

"Esta nueva plataforma representa nuestra evolución y nuestra visión de seguir creciendo, innovando y conectando con más personas dentro y fuera de la República Dominicana", señaló Brugal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/130726-nice-to-meet-you---foto-juan-guio-4-fb2d8c3d.jpg Onisela Valdez, Dewi Peña y Michelle Durán. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/130726-nice-to-meet-you---foto-juan-guio-6-aa23a71d.jpg Gina Cordero y Sachenka Cabrera. (JUAN GUIO) ‹ >