Playa Nueva Romana estrena un showroom en Downtown Center

Playa Nueva Romana inauguró un nuevo showroom en Downtown Center, un espacio concebido para trasladar la esencia de su comunidad residencial al corazón de Santo Domingo.

La apertura forma parte de la estrategia de expansión comercial del complejo y se suma a los puntos de atención ya establecidos en Galería 360 y Bella Vista Mall, consolidando su presencia en algunos de los principales centros comerciales de la capital.

El acto inaugural reunió a representantes del sector empresarial, aliados estratégicos, clientes y medios de comunicación, quienes conocieron la evolución del proyecto y los planes que respaldan su crecimiento sostenido.

"En los últimos años, Playa Nueva Romana se ha consolidado como el residencial de mayor crecimiento del país y como uno de los proyectos residenciales de referencia en el Caribe. Un crecimiento que nos llena de satisfacción porque ha sido planificado, sostenible y siempre pensando en el largo plazo", expresó Jesús Durán, country manager de República Dominicana Real Estate & Golf.

Durante su intervención, el ejecutivo destacó que la filosofía del proyecto va más allá de desarrollar viviendas. Explicó que la apuesta ha sido crear comunidades donde las personas puedan vivir, invertir y disfrutar de un entorno pensado para el bienestar, al tiempo que se generan empleos y se impulsa el desarrollo económico.

Una ventana al estilo de vida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/ana-bencosme-y-juan-cohen-75e622c2.jpg Ana Bencosme y Juan Cohen. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/katyuska-licairac-y-gabriela-melo-afc328d4.jpg Katyuska Licairac y Gabriela Melo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Más que una oficina comercial, el nuevo espacio busca convertirse en un punto de encuentro donde los visitantes puedan conocer de cerca el concepto que distingue al residencial, caracterizado por integrar naturaleza, deporte, seguridad y calidad de vida en un mismo entorno.

La comunidad se extiende sobre más de 600 hectáreas y alberga actualmente a cerca de 2,700 residentes distribuidos entre apartamentos y villas con vistas al mar Caribe y al campo de golf PGA Ocean's 4.

Este último ha contribuido a posicionar el proyecto en el ámbito internacional. Reconocido como el mejor campo de golf de República Dominicana por los World Golf Awards y el único del país desarrollado en alianza con la PGA of America.

Esta será sede de la gran final del PGA Tour Américas 2026, denominada Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank, que se celebrará del 15 al 18 de octubre.

Durante la presentación del nuevo showroom, Rosa Zapata, directora Comercial y de Marketing de Playa Nueva Romana, explicó que la apertura responde al compromiso de acercar la experiencia del residencial a quienes desarrollan su vida cotidiana en Santo Domingo.

"Con la apertura de este tercer punto de encuentro en Santo Domingo consolidamos una promesa que nos hicimos a finales del año pasado: traer el alma del Caribe directamente al centro del dinamismo capitalino", afirmó.

La ejecutiva señaló que el objetivo es que cada persona que visite el espacio pueda experimentar parte de la esencia del proyecto antes de recorrerlo físicamente.

"Queremos que, al interactuar con nuestro espacio, dejen atrás el ritmo acelerado de la ciudad y comiencen a experimentar la sofisticación, la seguridad y la calidez que se respira en nuestro residencial", expresó.