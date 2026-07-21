The Home Experience celebra su segunda edición
La jornada reunió conferencias magistrales, paneles de expertos, asesorías personalizadas, espacios de networking y experiencias de marca
The Home Experience celebró su segunda edición, consolidándose como el principal punto de encuentro para profesionales, marcas y apasionados del diseño, la arquitectura, el interiorismo y el hogar en el país.
Creado por Beatriz Abud, cofundadora de Home Repair y creadora de contenido, el evento nació con la misión de acercar el diseño de interiores y la arquitectura a una audiencia interesada en crear espacios que reflejen su estilo de vida.
En apenas dos años, se ha convertido en una plataforma que inspira, educa y conecta a miles de personas.
La jornada reunió conferencias magistrales, paneles de expertos, asesorías personalizadas, espacios de networking y experiencias de marca, ofreciendo contenido de alto valor para profesionales del sector, propietarios, futuros compradores y amantes del diseño.
La edición 2026 contó con la participación de reconocidos especialistas como:
- Andrés Aybar
- Ramón Emilio
- Michelle Urtecho
- Amanda Musa
- Marcelle Lama
- Germán Castro
- Yelissa Solano
- Carla García
- Maureen Heinsen
Además, reunió a importantes marcas como Altri Tempi, Velvet Casona y Tailored, entre otras, que presentaron propuestas innovadoras y experiencias inmersivas para los asistentes.
"Diseñando el hogar que sueñas"
Uno de los momentos más destacados fue la conferencia de cierre de Beatriz Abud, "Diseñando el hogar que sueñas", una invitación a reflexionar sobre el impacto que un espacio bien concebido tiene en la calidad de vida y las experiencias familiares.
"Nuestro objetivo nunca fue simplemente crear un evento de diseño. Queríamos construir una experiencia que inspirara a las personas a entender que el hogar es mucho más que un lugar físico. Ver a más de mil personas reunidas por esa misma pasión confirma que este movimiento apenas comienza", expresó Abud.