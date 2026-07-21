The Home Experience celebra su segunda edición

The Home Experience celebró su segunda edición, consolidándose como el principal punto de encuentro para profesionales, marcas y apasionados del diseño, la arquitectura, el interiorismo y el hogar en el país.

Creado por Beatriz Abud, cofundadora de Home Repair y creadora de contenido, el evento nació con la misión de acercar el diseño de interiores y la arquitectura a una audiencia interesada en crear espacios que reflejen su estilo de vida.

En apenas dos años, se ha convertido en una plataforma que inspira, educa y conecta a miles de personas.

La jornada reunió conferencias magistrales, paneles de expertos, asesorías personalizadas, espacios de networking y experiencias de marca, ofreciendo contenido de alto valor para profesionales del sector, propietarios, futuros compradores y amantes del diseño.

La edición 2026 contó con la participación de reconocidos especialistas como:

Andrés Aybar

Ramón Emilio

Michelle Urtecho

Amanda Musa

Marcelle Lama

Germán Castro

Yelissa Solano

Carla García

Maureen Heinsen

Además, reunió a importantes marcas como Altri Tempi, Velvet Casona y Tailored, entre otras, que presentaron propuestas innovadoras y experiencias inmersivas para los asistentes.

"Diseñando el hogar que sueñas"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/byron-rodriguez-081135f9.jpg Byron Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más destacados fue la conferencia de cierre de Beatriz Abud, "Diseñando el hogar que sueñas", una invitación a reflexionar sobre el impacto que un espacio bien concebido tiene en la calidad de vida y las experiencias familiares.

"Nuestro objetivo nunca fue simplemente crear un evento de diseño. Queríamos construir una experiencia que inspirara a las personas a entender que el hogar es mucho más que un lugar físico. Ver a más de mil personas reunidas por esa misma pasión confirma que este movimiento apenas comienza", expresó Abud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/victor-arias-480bbba7.jpg Víctor Arias. (FUENTE EXTERNA)