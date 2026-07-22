BHD celebra su 54 aniversario con el lanzamiento de la campaña "El valor de elegir bien"

El próximo 24 de julio, el Banco BHD celebrará su 54 aniversario de fundación. Como parte de esta importante fecha, la entidad lanzó una campaña institucional llamada "El valor de elegir bien", que se suma a las iniciativas publicitarias de valores que la entidad ha promovido durante los últimos 20 años.

La campaña se compone de una serie de materiales audiovisuales y gráficos inspirados en los valores corporativos de BHD, principalmente el de la ética.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, destacó que, "durante 54 años hemos mantenido nuestro compromiso con el desarrollo económico y social de República Dominicana a través de hacer una banca responsable, innovadora y cercana".

"El Banco BHD ha sido un aliado para la construcción de un mejor país, impulsando el progreso humano, promoviendo los valores del buen hacer y la buena voluntad, y trabajando por el futuro de nuestros clientes, colaboradores y la sociedad dominicana".

Esta publicidad institucional de BHD está inspirada en la conducta de hacer siempre lo correcto. La iniciativa parte de la convicción corporativa de BHD de que el desarrollo humano sostenible se construye sobre valores. Esta tiene un alcance nacional a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.

"Nuestro 54 aniversario representa una oportunidad para reconocer el impacto de los valores en nuestra sociedad, los mismos que han guiado la trayectoria del Banco BHD desde su fundación".

"Con esta campaña celebramos el valor de actuar cada día con responsabilidad, convencidos de que el verdadero progreso se construye haciendo siempre lo correcto", expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

"En BHD creemos en el poder transformador de los valores. Creemos en el valor de elegir bien, que se demuestra en las acciones cotidianas marcadas por la integridad", destacó Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

Agradecimiento

El BHD agradeció la confianza depositada por generaciones de dominicanos durante estos 54 años. "Expresamos nuestra sincera gratitud a quienes nos han elegido durante estas cinco décadas y cuatro años para acompañarlos en la realización de sus sueños, metas y proyectos, y por permitirnos ser parte de su historia", concluyó Navarro.

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