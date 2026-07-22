CADemy Camp cerró el verano con una feria donde los niños aprendieron a emprender

Profesores y estudiantes de CADemy Camp 2026, protagonistas de un verano que combinó diversión, aprendizaje y formación integral. ( FUENTE EXTERNA )

Las instalaciones de Follow Me School fueron el escenario donde CADemy Camp 2026 concluyó cuatro semanas de aprendizaje, creatividad y diversión con una Feria de Emprendimiento que reunió a estudiantes, familias, amigos y visitantes en una experiencia que demostró que las vacaciones también pueden convertirse en una oportunidad para descubrir talentos y desarrollar habilidades para la vida.

Bajo el lema "Creadores del futuro", el campamento ofreció una propuesta educativa que integró deporte, ciencia, tecnología (STEAM), arquitectura, arte, cocina, emprendimiento, educación financiera, lectura, actividades ambientales y valores, permitiendo que cada niño aprendiera a través de experiencias reales y significativas.

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Feria de emprendimiento

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El proyecto de emprendimiento fue uno de los momentos más esperados del campamento.

Durante varias semanas, los estudiantes trabajaron en el desarrollo de sus propios negocios, crearon el nombre de su marca, diseñaron su logo, desarrollaron su eslogan, elaboraron sus carteles publicitarios y organizaron sus espacios de venta.

Además prepararon cada uno de sus productos, aprendiendo que detrás de un emprendimiento existen creatividad, planificación, liderazgo, trabajo en equipo y perseverancia.

La Feria de Emprendimiento fue la oportunidad para presentar esos proyectos al público.

Los visitantes disfrutaron de una gran variedad de propuestas creadas por los propios estudiantes, entre ellas lazos y cintillos, jugos naturales, helados, brownies, galletas, nachos con queso y guacamole, waffles, pancakes con diferentes toppings, mini dulces y muchas otras ideas que sorprendieron por la creatividad de los niños.

Pero el mayor logro no fue lo que vendieron, sino la seguridad con la que presentaron sus proyectos, atendieron a los visitantes y comprobaron que una idea, cuando se trabaja con dedicación, puede convertirse en realidad.

Deporte, arte, ciencia o Steam

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Además del emprendimiento, durante las cuatro semanas los estudiantes participaron en competencias deportivas, fútbol, piscina, experimentos científicos, retos Steam, cocina, arquitectura, diseño, actividades artísticas y juegos al aire libre, fortaleciendo habilidades físicas, sociales e intelectuales mientras aprendían de una forma divertida.

Como parte de la experiencia que caracteriza a CADemy Camp, las mascotas también tuvieron un lugar especial. Al ser un campamento pet friendly, los estudiantes compartieron durante el verano con perros y otros animales en actividades educativas, aprendiendo sobre el respeto, el bienestar animal y la tenencia responsable.

Incluso el día de la Feria de Emprendimiento muchas familias asistieron acompañadas de sus mascotas, creando un ambiente alegre, cercano y familiar que hizo aún más especial el cierre del campamento.

La formación también estuvo acompañada de acciones que enseñaron el valor de servir a los demás.

Lección de reciclaje

A través de la campaña #JulioSinPlásticos, CADemy Camp se convirtió en un centro de acopio donde estudiantes y familias donaron alimentos para un albergue de animales, además de botellas plásticas, tapitas, periódicos, libros de cuentos, libros escolares y cuadernos usados. Todo el material recolectado fue entregado a diferentes fundaciones e iniciativas sociales y ambientales.

Más que una campaña de reciclaje, fue una lección de vida. Los niños comprendieron que un libro usado puede seguir educando a otro niño, que una simple tapita puede convertirse en ayuda para alguien que la necesita y que cuidar el planeta comienza con pequeños gestos que, cuando se realizan en comunidad, generan grandes cambios.

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A lo largo del campamento, los estudiantes también recibieron la visita de empresas, universidades, instituciones y fundaciones que compartieron talleres, charlas y experiencias sobre emprendimiento, educación financiera, reciclaje, seguridad vial, nutrición, lectura, tecnología, impresión 3D, locución, cuidado de mascotas y muchas otras áreas, acercándolos desde pequeños a nuevas profesiones y despertando su curiosidad por aprender.

"Nuestro sueño nunca ha sido únicamente hacer un campamento de verano. Queremos formar niños seguros de sí mismos, creativos, solidarios y felices. Que aprendan a emprender, a trabajar en equipo, a cuidar el medio ambiente, a respetar a los animales y, sobre todo, a descubrir que son capaces de lograr mucho más de lo que imaginan. Si un niño termina el verano creyendo más en sí mismo, entonces hemos cumplido nuestra misión", expresó Carolina García, directora de CADemy.

Al finalizar la feria no solo quedaron fotografías, productos vendidos o recuerdos de unas vacaciones diferentes. Quedaron niños más seguros, más creativos, más independientes y orgullosos de lo que fueron capaces de construir con sus propias manos.

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