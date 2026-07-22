Viamar Road Fest 2026 ofrece una experiencia para toda la familia

Celenni Suriel, José Reyes, Lucy Taveras y Yoslaidy García, ejecutivos de las marcas JAC Motors, Forland y Shineray de Grupo Viamar. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Viamar realizó su Road Fest, un encuentro familiar al aire libre que reunió a clientes, medios de comunicación e influencers en el Caribbean Adventure, en Sierra Prieta, para exhibir el portafolio de JAC Motors, Forland y Shineray, con Eco Lease como aliado de financiamiento.

La actividad, de carácter experiencial, combinó pruebas de manejo con un dinámico programa de entretenimiento que incluyó recorridos en el tren del zoológico, go karts, zipline, piscina y un área infantil exclusiva para los más pequeños.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y probar de primera mano los vehículos de las tres marcas que Grupo Viamar distribuye en exclusiva en el país, un catálogo que abarca desde SUV y pickups hasta minitrucks, camiones medianos y vehículos de carga y transporte de pasajeros.

"El Road Fest nos permite mostrar, fuera del showroom, todo lo que JAC y Shineray pueden ofrecerles a las familias y a las empresas dominicanas. Ver a los clientes y a los medios probando nuestros vehículos confirma que vamos por el camino correcto", afirmó José Reyes, brand manager de JAC y Shineray en República Dominicana.

Presentación de línea

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/img002-08898514.jpeg El evento contó con experiencias para todos los gustos. (FUENTE EXTERNA)

En el segmento comercial, Forland —marca con presencia en más de cinco millones de usuarios a nivel mundial— presentó su línea de camiones livianos y medianos, pensados para carga urbana, construcción y recolección de desechos, y dirigidos a empresas que requieren unidades robustas y versátiles, listas para operar desde el primer día.

Por su parte, Shineray continúa consolidándose como una alternativa para emprendedores y pequeñas empresas que buscan vehículos confiables, funcionales y accesibles para el crecimiento de sus negocios.

"Estas actividades acercan a los clientes de flotillas y al sector productivo a soluciones de transporte pensadas para su día a día. JAC Comercial y Forland siguen ganando terreno gracias a la confianza de quienes ya trabajan con nuestras unidades", señaló Lucy Taveras, brand manager de camiones de JAC Comercial y Forland.