Grupo Ramos inaugura multiplaza en Verón

Durante el encuentro se hizo el tradicional corte de cinta. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Ramos abrió las puertas de su nueva multiplaza en Verón, provincia La Altagracia, en la que amplía el acceso de las familias a productos, servicios y espacios comerciales en una propuesta integral de compra.

El establecimiento cuenta con 2,369 m² de sala de ventas, dentro de una construcción total de 5,843 m², levantada sobre un terreno de 18,490.14 m². Asimismo, incluye espacios comerciales con más de 1,500 m².

Vanessa Alba, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, dijo: "Esta nueva Multiplaza forma parte del compromiso de Grupo Ramos con el desarrollo de las comunidades, mediante inversiones que generan empleos, dinamizan la actividad comercial y acercan productos y servicios de calidad a las familias".

Es la sexta de su tipo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/corte-de-cinta-sirena-veron-cf2f7a25.jpeg Durante la apertura se dio cita el alcalde de Veron, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), representantes del Cuerpo de Bombero, Policía y Digeset de Veron. (FUENTE EXTERNA)

El nuevo espacio generará 110 empleos directos y beneficiará a una población estimada de más de 11,000 personas. En ese sentido, la apertura fortalecerá la actividad económica local y ampliará la disponibilidad de servicios en la zona.

Durante la apertura se dio cita el alcalde de Veron, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), representantes del Cuerpo de Bombero, Policía y Digeset de Veron.

Esta es la multiplaza número 6, a nivel nacional, que ancla la tienda Sirena 44 y que contará con área para Sirena.do y Servicios complementarios como:

lavandería Pressto

cajeros automáticos

parqueos exclusivos

servicio de entrega a domicilio

Cabe destacar que también tendrá un amplio estacionamiento, de este modo, los clientes tendrán acceso a distintas categorías en un solo espacio comercial.

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