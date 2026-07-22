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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Grupo Ramos
Grupo Ramos

Grupo Ramos inaugura multiplaza en Verón

Esta es la multiplaza número 6, a nivel nacional

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    Grupo Ramos inaugura multiplaza en Verón
    Durante el encuentro se hizo el tradicional corte de cinta. (FUENTE EXTERNA)

    Grupo Ramos abrió las puertas de su nueva multiplaza en Verón, provincia La Altagracia, en la que amplía el acceso de las familias a productos, servicios y espacios comerciales en una propuesta integral de compra.

    El establecimiento cuenta con 2,369 m² de sala de ventas, dentro de una construcción total de 5,843 m², levantada sobre un terreno de 18,490.14 m². Asimismo, incluye espacios comerciales con más de 1,500 m².

    Vanessa Alba, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, dijo: "Esta nueva Multiplaza forma parte del compromiso de Grupo Ramos con el desarrollo de las comunidades, mediante inversiones que generan empleos, dinamizan la actividad comercial y acercan productos y servicios de calidad a las familias".

    Es la sexta de su tipo

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    Infografía
    Durante la apertura se dio cita el alcalde de Veron, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), representantes del Cuerpo de Bombero, Policía y Digeset de Veron. (FUENTE EXTERNA)

    El nuevo espacio generará 110 empleos directos y beneficiará a una población estimada de más de 11,000 personas. En ese sentido, la apertura fortalecerá la actividad económica local y ampliará la disponibilidad de servicios en la zona.

    Durante la apertura se dio cita el alcalde de Veron, Ramón Antonio Ramírez (Manolito),  representantes del Cuerpo de Bombero, Policía y Digeset de Veron.

     Esta es la multiplaza número 6, a nivel nacional, que ancla la tienda Sirena 44 y que contará con área para Sirena.do y Servicios complementarios como:

    • lavandería Pressto
    • cajeros automáticos
    • parqueos exclusivos
    • servicio de entrega a domicilio

    Cabe destacar que también tendrá un amplio estacionamiento, de este modo, los clientes tendrán acceso a distintas categorías en un solo espacio comercial.

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