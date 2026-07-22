Samsung presenta la nueva serie Galaxy Z junto a los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9

Samsung Electronics presentó este miércoles una nueva generación de dispositivos Galaxy diseñada para hacer que la inteligencia artificial sea más útil en la vida cotidiana.

Durante Galaxy Unpacked 2026, la compañía anunció la nueva serie Galaxy Z, integrada por Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, junto con los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/samsung-z-3aadbeed.jpg Samsung Galaxy Z Flip 8. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/samsung-z-2-095aaf85.png Samsung Galaxy Z Fold 8. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La nueva familia Galaxy Z representa la oferta de plegables más completa de Samsung hasta la fecha. El Galaxy Z Fold8 introduce un formato completamente renovado, pensado para ofrecer una experiencia más natural al explorar contenido, leer, jugar o trabajar.

Mientras, el Galaxy Z Fold8 Ultra lleva el estándar Ultra al mundo de los plegables con una amplia pantalla para productividad, un avanzado sistema de cámaras y funciones orientadas a la creación de contenido, y el Galaxy Z Flip8 apuesta por un diseño más delgado y una renovada FlexWindow con Galaxy AI para ofrecer una experiencia más intuitiva y personalizada.

Toda la serie incorpora la nueva generación de Galaxy AI, con experiencias optimizadas para cada formato.

Desde recomendaciones contextuales y automatización de tareas hasta herramientas de productividad y creatividad desarrolladas junto a Google Gemini, la inteligencia artificial se integra de forma más natural en la experiencia móvil, siempre respaldada por Samsung Knox y nuevas funciones de privacidad diseñadas para mantener al usuario en control de sus datos.

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Relojes inteligentes

Samsung también anunció los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dos relojes inteligentes concebidos para convertir los datos biométricos en recomendaciones prácticas para el bienestar diario.

Equipados con la plataforma Snapdragon Wear Elite, la batería de mayor capacidad y las pantallas más brillantes de la familia Galaxy Watch, ambos dispositivos incorporan nuevas funciones de salud impulsadas por IA.

Las funciones incluyen seguimiento avanzado del sueño, monitoreo de signos vitales, información sobre salud cardiovascular, recuperación física y condición física, ofreciendo una visión más completa del estado de salud del usuario.

Mientras el Galaxy Watch Ultra2 fue desarrollado para quienes practican deportes de alto rendimiento y actividades al aire libre.

Con funciones específicas para trail running y buceo, el Galaxy Watch9 está orientado al bienestar cotidiano, con un diseño ligero y cómodo pensado para acompañar al usuario las 24 horas del día y fomentar hábitos saludables mediante información personalizada.

Los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 estarán disponibles para preventa en mercados seleccionados, con beneficios exclusivos según cada país.

Los nuevos plegables incluyen además una prueba de seis meses de Google AI Pro, ampliando el acceso a herramientas avanzadas de productividad y creatividad impulsadas por inteligencia artificial.

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