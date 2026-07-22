Unibe gradúa 683 nuevos profesionales

La Universidad Iberoamericana, Unibe, celebró su Sexagésima Primera Graduación Ordinaria, en la que invistió a 683 nuevos profesionales de programas de grado, especialidades y maestrías, quienes se integran a una comunidad de más de 27,000 egresados de la institución.

Durante la ceremonia, la rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, felicitó a los graduandos por este importante logro académico y los exhortó a ejercer su profesión con excelencia, integridad y compromiso social.

Asimismo, destacó que pasan a formar parte de una red de egresados reconocida por su liderazgo, pensamiento crítico y capacidad para generar un impacto positivo en sus comunidades.

La rectora se refirió a las profundas transformaciones que experimenta el mundo laboral actual, marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial y la automatización.

Explicó que, en este contexto, Unibe también se reinventa con entusiasmo y rigor para asegurar pertinencia y calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/unibe-grad-3-bcb8f3fd.jpg La rectora de Unibe,Odile Camilo. (FUENTE EXTERNA)

"Este año renovamos nuestro Modelo Educativo para responder a estas nuevas realidades, sin perder de vista lo esencial: ofrecer una educación humanista, que forme profesionales y ciudadanos con sólidos conocimientos, criterio ético, perspectiva global y compromiso con la sociedad".

Expresó que, al mismo tiempo, la universidad continúa fortaleciendo la investigación en áreas estratégicas como salud, educación, derecho, desarrollo urbano y sostenibilidad, y ampliamos nuestra oferta académica con programas en áreas emergentes como la salud digital, la neurocognición, la ciberseguridad, fintech, economía circular y otros campos vinculados a las nuevas dinámicas económicas y sociales.

Durante su discurso, la académica también reflexionó sobre el proceso de revisión y modernización de códigos y leyes que está teniendo lugar en el país, valorando la voluntad de construir consensos, asegurar calidad técnica y armonizar las nuevas disposiciones con los principios constitucionales.

Dijo que, como academia, Unibe asume el rol de impulsar la reflexión, la investigación y las propuestas que nos acerquen a la sociedad con la que soñamos y merecemos.

"Una sociedad donde las personas ejerzan plenamente sus derechos y cumplan responsablemente sus deberes; donde el crecimiento económico se traduzca en mayor equidad; donde el sector privado cuente con las condiciones para innovar, crecer y crear empleos dignos; donde las instituciones funcionen, el medio ambiente sea protegido y la niñez y la juventud puedan florecer y alcanzar su máximo potencia", dijo.

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Forjando líderes de excelencia

En la LXI Graduación Ordinaria de Unibe fueron reconocidos los estudiantes meritorios de distintas escuelas, incluyendo a Eva Marie Casado Peralta (Escuela de Psicología), Ivette María Martín Landrón (Escuela de Comunicación) y Hally Kosiris Sánchez Medina (Dirección y Gestión Empresarial), quienes dirigieron palabras en representación de sus compañeros en sus respectivas ceremonias.

Sánchez Medina también recibió el Premio a la Excelencia Académica Jorge Abraham Hazoury Bahlés, el máximo reconocimiento académico que otorga la institución, al obtener el índice más alto de toda la promoción.

El egresado Boris De León (Escuela de Derecho), y los docentes destacados Frank Fuentes Brito y Luis Alam Lora, participaron con emotivos discursos de motivación para los nuevos profesionales.

La graduación contó con la presencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, los miembros del Consejo Regente y del Consejo Académico de la universidad, familiares de los graduandos e invitados especiales.

Entre los nuevos profesionales investidos se encuentran ciudadanos de más de 20 países, reflejando el carácter diverso y global de la comunidad académica de la universidad.

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