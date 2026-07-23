Repítelo Sambil se lleva a cabo en pro de personas con autismo

Al centro, el profesor Sebastián Feliz, junto a los estudiantes del Administración de Empresas de Barna Management School ( JUAN GUIO )

El proyecto académico de marketing "Repítelo Sambil" convirtió una asignación universitaria en una iniciativa de emprendimiento con propósito social al beneficiar a dos fundaciones que apoyan a familias con niños dentro del trastorno del espectro autista: Fundación Bout y Nuestra Casita.

Desde las primeras horas de este jueves y hasta las 9:00 de la noche, un grupo de estudiantes de Administración de Empresas de Barna Management School instaló una tienda temporal de ropa de segunda mano y prendas nuevas con el objetivo de recaudar fondos para ambas organizaciones.

La estudiante Sofía Forcadell Rizik explicó a Diario Libre que la iniciativa surgió como parte de una asignación de la materia de Marketing, impartida por el profesor Sebastián Feliz, en la que los estudiantes debían desarrollar un emprendimiento real utilizando un kiosco como espacio comercial.

En lugar de crear una tienda convencional, el equipo decidió reunir prendas de vestir de buena calidad, poco usadas e incluso nuevas para ofrecerlas a precios asequibles. La oferta incluyó ropa para niños y adultos, con tallas desde XS hasta XXL.

No obstante, el proyecto trascendió el ejercicio académico. Los estudiantes optaron por destinar los fondos recaudados a Fundación Bout y Nuestra Casita, entidades dedicadas a brindar apoyo a familias y niños dentro del espectro autista.

"Entendimos que no necesitábamos quedarnos con todas las ganancias, especialmente con el apoyo de los patrocinadores, así que buscamos una causa que pudiéramos beneficiar", expresó Forcadell en representación del equipo.

La respuesta del público superó las expectativas de los organizadores. Según relató la estudiante, decenas de personas visitaron el espacio durante la jornada y mostraron interés tanto en adquirir prendas como en colaborar con la causa solidaria.

"Nos ha ido bastante bien. Muchas personas han encontrado ropa que les gusta y quienes no encontraron algo para comprar, igual quisieron apoyar para ayudar a los niños", comentó.

Competencia académica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/230726-repitelo-sambil-foto--juan-guio3-d6c0d5dd.jpg La tienda temporal incluyó ropa para adultos y niños, nuevas y usadas. (JUAN GUIO)

La tienda funcionó durante una sola jornada como parte de una competencia académica entre las dos secciones de la asignatura de Marketing. Días antes, el otro grupo presentó una tienda de accesorios y joyería, mientras que este equipo apostó por un concepto de moda circular con impacto social.

El profesor Sebastián Feliz fue el responsable de evaluar ambas propuestas y seleccionar la ganadora, tomando en cuenta la aplicación de las estrategias de marketing, el desempeño comercial, la creatividad y la ejecución de cada proyecto.