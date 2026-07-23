Indó Mita celebra su temporada 11, inspirada en Bahía de las Águilas

La galería de arte y moda dominicana, Indó Mita inauguró su temporada 11 con una propuesta que rinde homenaje a la riqueza natural de Bahía de las Águilas, reuniendo a diseñadores y artistas locales cuyas creaciones encuentran inspiración en uno de los paisajes más emblemáticos y mejor conservados del país.

"Bahía de las Águilas nos enseña algo esencial: el lujo no está en lo que se añade, sino en lo que se conserva. Encierra pureza, carácter y proyección sin perder sus raíces; es un recordatorio de que la mejor intervención es, muchas veces, no intervenir", destaca sobre esta edición la leyenda de esta colección colectiva.

Ubicada en el extremo suroeste de la República Dominicana, dentro del Parque Nacional Jaragua, Bahía de las Águilas es reconocida por su playa de arena blanca, sus aguas cristalinas y por formar parte de una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad del Caribe.

Cinco propuestas con identidades propias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-12-8ca87846.jpg .Parte de la propuesta deLalla Bee (JUN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-6-1ac94dbb.jpg Parte de la propuesta de Aguacandela. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-15-1b7a7393.jpg Piezas de Vessta Studio (JUAN GUIO) ‹ >

La temporada reúne a cinco diseñadores y marcas con propuestas completamente distintas entre sí:

Lalla Bee , firma de la diseñadora dominicana radicada en Boston, que representa el talento de la diáspora .

, firma de la radicada en Boston, que representa el talento de la . Vessta Studio , especializada en prendas cómodas inspiradas en el sportwear y los viajes .

, especializada en prendas cómodas inspiradas en el y los . El diseñador Manuel Febrillet , quien presenta una colección de ropa de vestir de líneas contemporáneas .

, quien presenta una colección de de . A Design+ , del arquitecto Julio , con una selección de objetos decorativos para el hogar.

, del , con una selección de para el hogar. Aguacandela, cuya propuesta artesanal incluye jarrones, platos y utensilios de barro inspirados en la fauna y los colores de Bahía de las Águilas.

Los estampados, las paletas cromáticas y los elementos gráficos presentes en las distintas colecciones evocan la esencia del paisaje, convirtiendo la biodiversidad del sur profundo en el hilo conductor de toda la temporada.

Una curaduría basada en la colaboración

Karina Cortorreal, fundadora de Indó Mita, explicó que la selección de los participantes responde a un proceso de curaduría desarrollado desde los inicios de la plataforma. El criterio principal es reunir propuestas que se complementen, en lugar de competir entre sí.

"Si observas el trabajo de Lalla Bee, Vessta Studio y Manuel Febrillet, cada uno tiene una identidad completamente diferente. No buscamos que el público tenga que elegir entre propuestas similares, sino que descubra estilos distintos que convivan en un mismo espacio", explicó Cortorreal.

A esto añadió que esa filosofía resume la esencia de Indó Mita: impulsar la colaboración entre creativos y fortalecer el ecosistema del diseño dominicano.

Además de las colecciones de los diseñadores invitados, la temporada cuenta con la participación de Tissage, Graphic Market y Popular como aliados de la propuesta expositiva.

La tienda de la temporada 11 permanecerá abierta al público hasta el 31 de diciembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-1-59707f1e.jpg Sarah Aybar, Laura Gerardino y Cynthia Guzmán. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-3-135237ec.jpg Sarah Aybar, Laura Gerardino y Cynthia Guzmán. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-11-99b4f0c3.jpg Melina Cortes. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/210726-indo-mita-foto-juan-guio-13-70d1aa8c.jpg Manuel Febrillet. (JUAN GUIO) ‹ >