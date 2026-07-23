Intec y empresa AI Robotix generan modelo de IA para investigar Alzheimer

Juan Carlos Guilbe, Arturo Del Villar y el Dr. Ricardo Allegri. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la empresa AI Robotix anunciaron los primeros avances de su plataforma de inteligencia artificial aplicada a la investigación del Alzheimer, que cuenta con un modelo funcional capaz de generar hipótesis médicas a partir de grandes volúmenes de evidencia científica.

En lo que va de este año, la herramienta ha procesado más de 232,000 artículos científicos y bases de datos genéticas, incluyendo repositorios públicos y privados de secuenciación RNA-Seq.

De este volumen de información, el sistema aisló 3,223 conjuntos de datos con potencial para aportar nuevas explicaciones sobre el origen y la progresión de la enfermedad.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que la plataforma no se limita a organizar o resumir información.

Su objetivo es generar nuevas hipótesis científicas, contrastarlas con la evidencia disponible y descartar tempranamente aquellas que no presenten suficiente sustento, permitiendo concentrar los esfuerzos en las propuestas con mayor potencial para convertirse en estrategias de diagnóstico, prevención o tratamiento.

Como primera prueba de concepto, la plataforma completó simulaciones computacionales de las áreas mecánicas del cerebro relacionadas con el Alzheimer.

Para soportar esta capacidad de análisis y evaluar posibles interacciones moleculares, la infraestructura del proyecto se conectó a redes globales de supercomputación científica, integrando NVIDIA BioNeMo, Amazon BioDiscovery y Cloud Sciences.

Con el objetivo de consolidar los avances tecnológicos y guiar la validación clínica, INTEC y AI Robotix anunciaron la incorporación del reconocido neurólogo argentino Ricardo Allegri como investigador principal del proyecto.

Juan Carlos Guilbe, CEO de AI Robotix, aseguró que la incorporación de Allegri representa un paso estratégico, debido a su amplia trayectoria en el estudio de las demencias y los trastornos cognitivos, así como en la dirección de proyectos internacionales de investigación científica sobre el Alzheimer.

"Su experiencia contribuirá a fortalecer la definición de prioridades científicas, la supervisión metodológica y la articulación entre las distintas fases del proyecto", indicó Guilbe.

Asimismo, explicó que las propuestas con mejores resultados generados por la inteligencia artificial avanzarán hacia estudios experimentales en modelos preclínicos bajo una rigurosa supervisión científica.

Estadísticas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas viven con algún tipo de demencia en el mundo, siendo el Alzhéimer la causa más frecuente.

El envejecimiento de la población hace prever que esta cifra continúe aumentando durante las próximas décadas, lo que convierte la búsqueda de nuevas alternativas en una prioridad para la comunidad científica internacional.

El proyecto reúne especialistas de distintas áreas con el propósito de acelerar el descubrimiento científico mediante un enfoque interdisciplinario.

inteligencia artificial

neurociencia

medicina

biología molecular

bioinformática

farmacología

ingeniería

análisis avanzado de datos

El proyecto Alzheimer fue anunciado oficialmente en febrero de este año, tras la firma de un acuerdo de colaboración entre INTEC y AI Robotix.