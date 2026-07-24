ANJE y Asodircom promueven debate de desafíos de gestión de crisis y reputación en era de influencer

Un creador de contenido con audiencia propia puede publicar una acusación contra una empresa en cinco minutos. Esa misma empresa tarda, en promedio, cuatro horas en aprobar su primera respuesta. Esa brecha estructural explica por qué buena parte de las organizaciones dominicanas está perdiendo batallas reputacionales que ni siquiera sabe que empezaron.

Ese fue el diagnóstico central de la conferencia "El nuevo playbook de comunicación de crisis: control de daños en el Planeta Ruido", impartida por el consultor en comunicación corporativa Melvin Peña, en un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom).

Este evento reunió a ejecutivos, directores de asuntos corporativos y líderes de comunicación.

Peña explicó que el ecosistema donde las empresas protegen su reputación cambió de forma estructural, y que los manuales vigentes en la mayoría de las organizaciones, cuando los tienen, fueron diseñados para un entorno que dejó de existir.

"El país acaba de ver a figuras que construyeron su audiencia en plataformas digitales discutiendo asuntos de Estado. Al margen de cómo se valore ese hecho, es un dato sobre el nuevo mapa de interlocución. Y si eso ocurre en la esfera pública, ninguna empresa debería asumir que su reputación se juega únicamente donde siempre se jugó. El playbook clásico de crisis no se actualiza, se reescribe", puntualizó.

Al dar la bienvenida, Boris de León Reyes, presidente de ANJE, destacó la importancia de generar espacios que permitan a los empresarios anticiparse a los retos del entorno actual.

"La confianza es el activo más costoso de reconstruir y el más fácil de perder. Para una empresa joven, una crisis reputacional mal gestionada no es un problema de comunicación: es un problema de acceso a financiamiento, de retención de talento y, en muchos casos, de supervivencia", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/2-foto-grupal-con-parte-de-los-asistentes-al-evento-065c2426.jpg Foto grupal con parte de los asistentes al evento. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/3-boris-de-leon-presidente-de-anje-y-gloria-zacarias-presidenta-de-asodircom-453f231f.jpg Boris de León, presidente de ANJE y Gloria Zacarias, presidenta de Asodircom. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/4-melvin-pena-mientras-se-dirigia-a-los-asistentes-62b8894c.jpg Melvin Peña mientras se dirigía a los asistentes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/5-vista-general-de-la-sala-mientras-melvin-pena-se-dirige-al-publico-0c8840ba.jpg Vista general de la sala mientras Melvin Peña se dirige al público. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/6-nelisa-ogando-monika-harell-glenys-robles-y-berny-figuereo-9a4c1ef9.jpg Nelisa Ogando, Monika Harell, Glenys Robles y Berny Figuereo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/7--boris-de-leon-presidente-de-anje-mientras-se-diriga-al-publico-bbc7080a.jpg Boris de León, presidente de ANJE, mientras se dirigía al público. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/8-melvin-pena-durante-su-disertacion-2bbfea45.jpg Melvin Peña durante su disertación. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Daño reputacional

La ponencia planteó una tesis contraintuitiva: el daño reputacional más serio ya no ocurre en plataformas visibles, sino en canales privados —grupos de WhatsApp y cadenas de mensajería— que ninguna herramienta de monitoreo tradicional detecta.

Peña llamó a este fenómeno el dark social, y advirtió que las empresas suelen enterarse de sus propias crisis cuando estallan porque miran donde la conversación ya no está.

El consultor respaldó su diagnóstico con el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial, elaborado junto a Marsh y Zurich que "coloca la desinformación como el segundo riesgo global más severo de los próximos años, solo por debajo de la confrontación geoeconómica. Para los otros riesgos de esa lista, como el ciberataque, veo que las empresas tienen planes de mitigación actualizados. Para las crisis de imagen, no."

Frente a este diagnóstico, Peña propuso la sobriedad institucional como ventaja competitiva: "En un ecosistema saturado de gritos, la voz baja se vuelve la única que suena adulta".

Aunque advirtió que esa estrategia solo funciona sostenida por por una infraestructura construida en frío: rutas de decisión pre-aprobadas, aliados mapeados con antelación y voceros entrenados antes de que hagan falta.

Para Gloria Zacarías, presidenta de Asodircom, esa reescritura alcanza también al director de comunicación.

"Cuando la conversación pública se acelera, el director de comunicación deja de ser quien redacta el comunicado y pasa a ser quien diseña la capacidad de respuesta de toda la organización. Desde Asodircom impulsamos que esa figura se siente en la mesa donde se toman las decisiones, no en la que solo las anuncia", afirmó

La actividad cerró con un espacio de intercambio con los asistentes. Con esta edición de Trend Talks, ANJE y Asodircom reafirman su compromiso de impulsar espacios de formación que fortalezcan el liderazgo empresarial y la comunicación estratégica en el país.

Sobre Asodircom

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de República Dominicana (Asodircom) es una entidad que agrupa a destacados profesionales de la comunicación corporativa, asuntos corporativos, relaciones institucionales y gestión de reputación del país.

Su propósito es fortalecer el ejercicio estratégico de la comunicación, promoviendo el desarrollo profesional, el intercambio de conocimientos, la formación continua y la adopción de buenas prácticas que contribuyan a organizaciones más transparentes, sostenibles y conectadas con la sociedad. Para más información sobre esta entidad se puede acceder a la pégina web de Asodircom.