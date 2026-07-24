Arnemann Personal Beauty lanza el primer Beauty Day Pass de República Dominicana

En una época en la que el bienestar gana cada vez más espacio en la rutina, Arnemann Personal Beauty apuesta por una experiencia diferente. Su nuevo Beauty Day Pass, el primero de este tipo en República Dominicana, invita a cambiar una visita rápida al salón por una jornada completa dedicada al cuidado personal.

Disponible todos los miércoles, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, este nuevo formato permite acceder a más de 30 servicios premium por un solo precio.

La idea es sencilla: llegar sin prisas, elegir los tratamientos que más apetezcan y disfrutar del día sin estar pendiente del reloj o de sumar cada servicio a la cuenta.

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Más que una promoción, el Beauty Day Pass responde a una tendencia cada vez más presente: hacer del autocuidado un espacio para desconectar del ritmo acelerado de la semana y dedicar tiempo al bienestar personal.

Un día para consentirse sin mirar el reloj

La experiencia también incluye un menú especial de Arnemann Kitchen, pensado para que los visitantes puedan hacer una pausa, disfrutar de una propuesta gastronómica y continuar con su jornada de belleza sin necesidad de salir del espacio.

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"Queríamos crear una experiencia diferente, donde nuestros clientes pudieran olvidarse del reloj, del estrés y de estar calculando cada servicio. Queremos que lleguen, disfruten, se consientan y vivan un día completo dedicado a ellos", explica Yamelis Arnemann, fundadora de Arnemann Personal Beauty.

Con esta iniciativa, la marca apuesta por un concepto que combina belleza, relajación y gastronomía en un mismo lugar, alineándose con las nuevas tendencias de consumo que priorizan las experiencias por encima de los servicios aislados.

El lanzamiento del Beauty Day Pass también marca un nuevo capítulo para Arnemann Personal Beauty, que continúa ampliando su propuesta con formatos innovadores y experiencias diseñadas para quienes buscan convertir el cuidado personal en un momento para disfrutar, más que en una tarea de la agenda.



